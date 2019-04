Siste: Ved 11.30-tiden skriver politiet på Twitter at en person er pågrepet etter ranet av 7-Eleven i Bogstadveien og for å ha løsnet et skudd i nærheten.

Store politistyrker rykket ut til området etter melding om et pistolran søndag formiddag.

– Gjerningsmannen stakk umiddelbart av etter ranet. Han truet betjeningen med en pistol og plukket penger fra kassen, sier Vidar Pedersen, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Mannen løp oppover Bogstadveien.

– Den ansatte er ikke fysisk skadet, sier Pedersen til Aftenposten ved 10.50-tiden.

Løsnet skudd i nærheten

Rett før klokken 11 melder politiet på Twitter at det er blitt løsnet skudd i Grønnegata. Gaten ligger rett i nærheten av Hegdehaugsveien. Politiet ser på dette i sammenheng.

Foto: Sturle Scholz Nerø

En tipser melder om at politifolk med maskinpistoler er i ferd med å ta seg inn i en oppgang i Grønnegata.

Et vitne som bor i Grønnegata, forteller Aftenposten at han så en mann gående med pistol rett utenfor leiligheten sin. Dette skjedde rett før ranet.

– Jeg satt og spiste frokost da jeg så en mann som gikk bortover med pistol i hånden. Siden han gikk åpent med pistol, så trodde jeg at det var noe tull, sier vitnet som har gitt beskrivelse av mannen til politiet.