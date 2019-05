Han har 15 hoteller i sentrum. Nå innrømmer Petter Stordalen at han ikke har tatt nok hensyn til bymiljøet.

Siden nyttår har Petter Stordalen åpnet Clarion The Hub og Amerikalinjen på Jernbanetorget, midt i indrefilet av Oslo sentrum.

– Jeg kan egentlig ingenting om byutvikling, bare så det er sagt. Før mente jeg at byutvikling var noe Raymond Johansen drev med. Etter hvert har jeg skjønt at byutvikling handler om at alle som investerer i byen, også må ta ansvar litt utenom sin egen trapp, sier Stordalen.

– Hvor bevisst er du på at du skal skape et godt byliv i tilknytning til hotellene dine?

– Mye mer i dag enn for ti år siden. Jeg er opptatt av å kunne gi mitt bidrag til at disse plassene blir mer attraktive og da må hotellene også være åpne og inviterende, sier Stordalen.

Hans beste eksempel er Jernbanetorget i Oslo, her har han tre hoteller.

– Se på Amerikalinjen, det bygget var veldig nært ved å bli et kontorbygg, da hadde dette vært et øde sted etter klokken 17.00. Se på Jernbanetorget nå, før var dette bare en transportetappe for mange. Nå er det et yrende folkeliv der nede.

Torgeir Strandberg

– Utenfor Amerikalinjen står det strengt tatt bare to blomsterkasser, det skaper vel ikke mye til liv?

– Det er ikke to, det er faktisk fire. Men her kommer det mer, vi skal utvikle et helt nytt byrom. Ikke fordi det er så veldig business for oss, men for meg er det viktig å legge til rette for et pulserende liv på bakkeplan. Vi skal lage hoteller som hele byen kan ta i bruk, sier han.

– Det samme gnålet

– Finnes det en grense for hvor mange hoteller som kan presses inn i sentrum av Oslo?

– Nei, og det samme gnålet har jeg hørt siden jeg begynte med denne businessen. Fortell meg hvem andre som har konvertert store hotellprosjekter og gjort dem om til attraktive byrom utenom oss i Skandinavia.

– Har dere som utvikler hoteller vært flinke nok tenke til å tenke byutvikling?

– Ikke i det hele tatt, vi har hatt en tendens til å engasjere oss i debatten når vi er redd for at gjestene våre ikke kan kjøre bilene sin omtrent foran døren. Men det er fortsatt mye vi aktører kan gjøre, sier han.

Fakta: Petter Stordalen Eier pr. i dag totalt 195 hoteller i Nordic Choice Hotels. Dette inkluderer Nordic Hotels and Resorts. I Oslo har han disse hotellene: Amerikalinjen Comfort Hotel Grand Central Comfort Hotel Xpress Central Station Clarion Hotel The Hub Comfort Hotel Børsparken Comfort Hotel Karl Johan Clarion Collection Hotel Folketeateret Clarion Collection Hotel Bastion Comfort Hotel Xpress Youngstorget Clarion Hotel Oslo (åpner 1. august) Hotel Christiania Teater Clarion Collection Hotel Savoy The Thief Clarion Collection Hotel Gabelshus Quality Hotel 33 1. august åpner Clarion Hotel Bjørvika. Våren 2021 kommer Sommerro på Frogner. I tillegg kommer Quality Hotel Hasle Linie. I tillegg ligger disse hotellene i nærheten av Oslo: Quality Hotel Expo (Fornebu)

Quality Hotel Entry (Trollåsen)

Quality Hotel Olavsgaard

Quality Hotel Leangkollen

Pluss to hoteller i Drammen (og ett under planlegging)

Pluss tre hoteller på Gardermoen (og ett under planlegging)

Når Stordalen åpner nye hoteller, er det med en visjon i bunn som er større enn selve byggeprosjektet, forteller han.

– Hotellene mine skal være noe mer enn bare et sted du skal overnatte. Målet er at mer enn halvparten av gjestene på et hotell som The Hub ikke bor der.

– Hva tjener du på det da?

– På kort sikt, kanskje ikke så mye. På lang sikt vil det bidra til å øke attraktiviteten for området. Se på Highline i New York, hvor det er blitt bygget en park oppe på en nedlagt jernbanelinje over gateplanet. Hvor mye tjente New York på det? Sannsynligvis ingenting i starten, men hva betyr dette for byen i dag? Enormt mye, det handler om å skape opplevelser, sier Stordalen.

Lucas Jackson / Reuters / NTB scanpix

Skal tjene penger, men ...

– Er du blitt mindre opptatt av å tjene penger?

– Nei nei, vi skal tjene penger, men ofte er det sånn at i prosessen må du kanskje begynne å spare på noe. Da sparer du ofte på feil ting, det som skaper magien. Det hjelper ikke at du har verdens beste ventilasjon hvis du ikke har til pynt på kaken.

Stordalen viser til Brunkebergstorg i Stockholm. Her har han utviklet det største hotellprosjektet i den svenske hovedstaden noensinne, 34 000 m² med to hoteller, en takrestaurant og barer.

Torgeir Strandberg

– Dette var et sted hvor folk ikke dro, det var en vandring i skyggenes dal. Da vi kjøpte komplekset, var visjonen mye større enn bare å skulle lage et nytt hotell. Sammen med kommunen oppgraderte vi først torvet. Deretter utviklet vi takene til å bli noe helt spektakulært. I dag er dette blitt en av byens største attraksjoner, sier han.

Finn Ståle Felberg

Utnyttelse av tak er også en av hans kongstanker for Oslo.

– Vi utnytter i altfor liten grad takene våre. Dette er noe som ikke koster byen noe som helst, men det kan gi byens befolkning enormt mye. De uterommene vi har skapt på taket på Brunkeberg har definert oss mye mer enn selve hotellet.

– Hvorfor laget du da ikke et stort glasstak også på The Hub?

– Vi prøvde å tegne det inn flere ganger, det hadde blitt så flott. Men det ble visket bort hver gang. Jeg vet ikke hvem som sa nei, men det var ikke meg.

Mindre gjennomslag

– Er det lettere å få gjennomslag for ville ideer i Sverige enn i Norge?

– La meg svare på en annen måte. Vi blir møtt med mye større forståelse av viktigheten av hva hoteller og restauranter kan bety for de enkelte byene i Sverige enn i mange byer i Norge.

Under Aftenpostens byutviklingskveld 22. mai skal Stordalen snakke om hvordan næringslivet kan spille på lag med den bilfrie byen. Og da handler det om å skape liv på bakkeplan.

– Du kan tenke deg hvor mye mindre attraktivt Jernbanetorget hadde vært hvis det hadde vært mange biler der. Jo flere mennesker som er der, jo flere som sitter ute, jo lettere er det også å skape en trygg by. Det som skaper utrygghet er mørke plasser hvor det ikke er mennesker, sier Stordalen.

BJÖRN LARSSON ROSVALL / SCANPIX SWEDEN

Derfor vil han også si nei til cruiseturismen. Den mener han tilfører byen fint lite.

– Etter mitt syn er cruisetrafikken det minst viktige vi holder på med, de burde vært nektet. Her kommer 3–4000 mennesker inn Oslofjorden om bord i en gigantisk forurensingsgreie, og hvor alt konsumeres om bord. Jeg tror ikke ett sekund på de regnestykkene om at de legger igjen så mye penger i Oslo.

– Tror du handelsstanden deler denne oppfatningen?

– Sikkert ikke, men jeg har aldri vært opptatt av hva andre mener om hva jeg sier. Jeg vil ha de som kommer til Oslo for å oppleve og bruke byen, som går på konserter, sitter på kafé, og lager sine egne historier, sier Stordalen.

En mye bedre by

– Hvor bevisst er du på at hotellene dine passer inn i den omkringliggende arkitekturen?

– Det er vi veldig bevisste på.

– Er det ikke litt vel mye «bling» på the Hub?

– Absolutt ikke. I forhold til mye annet rundt i området synes jeg fasaden er blitt veldig fin. Oslo har aldri vært bedre sett i mine øyne. Det er lett å kritisere enkeltbygg fremfor å se de store linjene. Vis meg det Oslo jeg kom til i 1985 og gi meg ett menneske som vil tilbake til den byen vi hadde da. Det var en grå og trist by, hvor hovedfartsåren gjennom byen gikk over Rådhusplassen.

I 2021 åpner Stordalen sitt mest spesielle hotellprosjekt, Sommero på Solli Plass. I det gamle vestkantbadet skal det utvikles 252 hotellrom, en sirkelformet takrestaurant på over to etasjer, utendørs basseng og en kulturscene med plass til 700 personer.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Det eneste vi er sikre på er at det blir ingen lønnsom investering. Normalt ville man bygget om dette om til kontorer, men du får en slik mulighet bare en gang i livet, sier Stordalen.

Sommero føyer seg inn i rekken av prosjekter hvor Stordalen transformerer gamle bygg til ny virksomhet.

– De historiene og den magien som skapes i bygg som Amerikalinjen, Villa Copenhagen i København eller Clarion Hotel Post i Göteborg er ikke mulig å oppnå i nye bygg. Disse prosjektene gir ofte dårlig avkastning i starten, men det er denne magien vi blir målt på.

– Deichman er til salgs, kunne du tenkt deg dette bygget?

– Give it to me, Deichmanske er et helt fantastisk bygg. Det har uendelige muligheter, med en enorm historie. Det er Villa Copenhagen om igjen, men jeg tror neppe de vil akseptere at det lages et hotell der.