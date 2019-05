Kraftig økning i trusler mot lærere i Oslo-skolen

En ny rapport fra Utdanningsetaten viser at det er en økning i antall hendelser mot ansatte i Osloskolen.

I 2018 var det totalt 1383 registrerte hendelser (8,8 prosent av de ansatte), mot 1164 i 2017 (7,6 prosent).

– Vi ser en økning både i lite alvorlige, alvorlige og svært alvorlige hendelser. Dette har vært en trend over tid. Noe skyldes bedre registreringspraksis, men noe skyldes også en reell økning. Dette må vi ta på det største alvor. Ansatte i Osloskolen skal ha det trygt på jobben, sier Kari Andreassen, fungerende direktør i Utdanningsetaten.

340 «svært alvorlige» hendelser

I 2018 ble 340 av hendelsene mot ansatte registrert som svært alvorlige.To hendelser ble meldt til Arbeidstilsynet og 26 hendelser ble politianmeldt. Det er flest hendelser pr. ansatt i spesialskoler, spesialgrupper og tilrettelagt opplæring.

I ordinære skoler er det vanligvis en til tre elever i alderen 6-12 år som står for de fleste hendelsene.

– Støttesystemene skal gjennomgås

Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap, sier at ingen ansatte skal stå alene dersom de blir utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen sin.

– Det er et systemansvar og et lederansvar å sikre det. Jeg er glad for de gode initiativene som nå er i gang for å skape tryggere og mer inkluderende læringsmiljøer på skolene våre, samtidig som støttesystemene i Utdanningsetaten skal gjennomgås, sier Thorkildsen.

Senest for to måneder siden rykket bevæpnet politi ut til Brynseng skole, der en elev truet en ansatt med en kniv. I begynnelsen av april rykket politiet ut til Rustad skole, der en elev truet en annen elev med kniv.

I Oslo har det den siste tiden pågått en debatt om voldsepisoder i skolen og om hvordan politiet omtaler disse hendelsene.

Vold og trusler mot elever

I 2018 ble det også registrert 1620 hendelser med vold eller trusler mot elever. Det er en økning fra 2017 da det ble registrert 1174 hendelser mot elever.

Halvparten av disse hendelsene mot elever forekommer på spesialskoler og grunnskoler med byomfattende spesialgrupper.

78 prosent av elevene som blir utsatt for vold eller trusler er gutter. 59 prosent av alle hendelser mot elever er spark og slag.

– Vi trenger et løft for motivasjon, mestring og inkludering. Barn som har det bra, går ikke løs på andre, sier Inga Marte Thorkildsen.

– Må prioritere forebyggende arbeid

Kari Andreassen mener det forebyggende arbeidet må prioriteres høyere enn i dag.

– Det er også viktig å bygge en kultur for åpenhet og tillit, slik at vi får tatt tak i problemene så tidlig som mulig. Både skolen, foresatte, elevene selv og bydelene er viktige for å få stoppet denne utviklingen, sier Kari Andreassen.

Flere tiltak for en tryggere skole

De siste årene er det blitt iverksatt flere politiske initiativer som Utdanningsetaten er godt i gang med: