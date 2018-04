Det må være en mektig følelse å ha nesten 8000 menn og kvinner i hælene, men likevel bli den første til å berøre målbåndet, slik Mustafa Mohammed gjorde i Oslo lørdag.

For majoriteten av deltagere handler Sentrumsløpet om å gjennomføre, gjerne litt bedre enn i fjor. Få har noen forståelse av hvordan det er å løpe en tung mil på under 30 minutter, altså med en gjennomsnittsfart på over 20 kilometer i timen.

Men svenske Mohammed trodde faktisk at han ville løpe enda raskere enn 29,50. Tiden var 25 sekunder svakere enn Gular-løperen Marius Vedviks vinnertid fra i fjor.

– Helt perfekt

– Jeg trodde Oslo var en helt flat by. Men der tok jeg feil, forteller Mohammed Aftenposten etter å ha fått pusten tilbake utenfor Grand hotell i et solbadet sentrum fullstendig dominert av BULs årlige løpefest.

«Musse», født i Mogadishu i Somalia i 1979, er alt annet enn en ukjent løper. Han har en gedigen samling medaljer fra svensk mesterskap, og tok bronse, sølv og bronse i EM i terrengløp i 2006, 2007 og 2008.

– Jeg trengte en skikkelig gjennomkjøring før Göteborgsvarvet (et av verdens største halvmaratonløp, vår anm.) 19. mai. Dette var helt perfekt. Det føles helt greit å være svensk vinner i Oslo-gatene i dag. Alle heiet på meg, sier Mohammed. Han slo BUL-løperen Weldu Negash Gebretsadik med seks sekunder.

– Jeg prøvde å rykke flere ganger allerede fra fire kilometer. Da det var to kilometer igjen, rykket jeg hardt. Da gikk det, sier han.

Vienna Søyland Dahle fra Skjalg vant kvinneklassen med tiden 34,10.

En hyllest til våren

Det ble en praktfull løpelørdag i Oslo, med sol, fin temperatur, god stemning og ikke altfor plagsom vind.

Menn og kvinner i alle aldre og fasonger blottet vinterbleke legger og ferske tatoveringer for å ønske våren hjertelig velkommen med et tungt og krevende løp.