Rundt klokken 10 tirsdag formiddag meldte politet på Twitter at de var på Vestli t-banestasjon etter å ha mottatt melding om at to personer som skal ha gått inn i en t-banetunnel.

– Driftesentralen til Sporveien oppdaget på sine overvåkningskamera to personer som beveget seg fra perrongen på Vestli og innover i tunnelen. Politiet ble varslet og var raskt på stedet, sier operasjonsleder Line Skott.

Kort tid etter meldte politiet at de hadde kontroll på to personer, som de antok var de samme som de som ble observert på. Den ene personen hadde på seg en sekk med spraybokser. Det ble også funnet pepperspray på den ene anholdte.

Kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud, sier de to ble anholdt før de hadde hatt mulighet til å gjøre skade på Sporveiens eiendom.

– Politet klarte å pågripe de to før de hadde begynt å tagge, sier Asperud.

Vestli t-banestasjon er en endestasjon og de to ble anholdt etter kort tid, får hendelsen ingen konsekvenser for trafikk på t-banelinjen.