Soria Moria ble åpnet 26. desember 1928, altså på den etter hvert så store kinodagen 2. juledag. Bygget skulle krone kommunens store Torshov-utbygging med et kulturens palass, utformet med søyler og høyreist verdighet.

Dette var helt etter datidens idealer om at skjønnhet i det ytre foredler menneskene.

Denne kulturens høyborg ble bygget av fabrikkeier Wilhelm Arnt Blystad, som hadde konfeksjonsfabrikk med 250 ansatte i et lokale rett bak. Han mente arbeiderne og beboerne i bydelen trengte et kulturelt tilbud i fritiden.

S. Gran kortforlag/Oslo museum

Arkitekten som tegnet Soria Moria het Thorvald Astrup, samme mann som også tegnet den staselige Margarinfabrikken Norge i Stavangergata.

Til åpningen av Soria Moria i 1928 skrev Rudolf Nilsen et langt dikt, der særlig to av versene forteller hvilke forventninger som lå rundt bygget:

En historisk stil

Soria Moria er bygget i nyklassisistisk stil, med blant annet seks store granittsøyler og en fransk balkong inspirert fra det klassiske Hellas. Og kulturpalasset var også en annerledes bygning når det gjaldt innhold, siden bygget hadde både kino, bibliotek og restaurant samlet under samme tak.

Bydel Sagenes fotoarkiv

Så mange sosiale institusjoner på ett sted var nemlig ikke vanlig på den tiden.

Kinosalen hadde en fantastisk stjernehimmel i taket over den store kinosalen med sine 1012 sitteplasser. Antall seter til tross; det hendte likevel ofte at det var køer som strakte seg flere hundre meter på fortauet.

I 1959 ble kinoen ombygd og stjernekuppelen ble erstattet av et flatt tak. Noen år senere var Norge blitt en fjernsynsnasjon uten behov for en så stor sal. Derfor ble storsalen bygget om til to mindre kinosaler. Biblioteket trengte mer plass og flyttet skrått over gaten til Sandaker senter, men bibliotekets forlatte lokale sto ikke lenge tomt før Torshovteatret flyttet inn.

I dag er det både restaurant, teater og kino der også musikkscenen Cosmopolite har sitt faste tilhold. Og lørdag krones det gamle fine bygget i Vogts gate 64 med et blått skilt.