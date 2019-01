1. Billy Budd og ubåt-besetningen inntar Operaen

For første gang settes Benjamin Brittens opera Billy Budd opp i Norge. Det er en opera om et hardt maskulint miljø, om undertrykt begjær og tyngende skyldfølelse – men også om opprør, om skjønnhetens kraft og om å slippes fri. Operasjef Annilese Miskimmon har selv regien på verket, som kun har menn på rollelisten.

Hvor: Operaen

Når: Fredag kl. 19, søndag kl. 18, se alle spilletidene på operaen.no

2. Byens kaldeste kinoopplevelse?

Arthaus

SALT på Vippetangen gjør det ingen andre tør, og inviterer til ekstremkino på en av vinterens kaldeste dager. På lerretet vises Nordisk råds filmpris-vinner og Islands Oscar-kandidat Kvinne på krigsstien av Benedikt Erlingsson. Det skal fyres opp i båltønner og serveres noe rykende varmt i alle kopper og krus. Publikum anbefales å ta på seg det varmeste de eier – og kanskje til og med ta med en sovepose.

Hvor: SALT

Når: Lørdag kl. 17

3. Klar for Gurl power 1?

Handout

Gurls er tre av landets mest ettertraktede musikere, i noe de selv kaller et musikalsk friminutt. Med lekende overskudd, trillende selvtillit og unik erfaring, er de sammen både en varsom og funky enhet av boblende og umiddelbar formidling. Debutplaten Run Boy, Run er blitt et sjangeroverskridende heksebrygg der trioen skamløst leker seg med – og spiller på – kjønnsroller og normer, humor og kvinnelig seksualitet.

Hvor: Rockefeller

Når: Torsdag kl. 20

4. Klar for Gurl power 2?

Eirik Brekke

Medlemmene i Razika har kjent hverandre siden de startet på barneskolen, spilt sammen siden de var femten år gamle, og har holdt på i snart 13 år med sin miks av ska, pop, punk og reggae. Deres nyeste album er mer pop- og rockorientert, men det skulle ikke forundre om det likevel blir dans og baluba når bergensgruppen spiller opp.

Hvor: Rockefeller

Når: Fredag kl. 20

5. Lytt til joik

Junge, Heiko / NTB scanpix

Joik er en av Nord-Europas eldste musikkformer. Gitt av mennesker til mennesker i mange tusen år, og en mytisk gave fra Solas datter til samene som en måte å temme villreinen på. Et musikalsk identitetsmerke. En signatur. I konsertforestillingen Juoiggas gjør Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš et dypdykk inn i joikens historie og funksjon gjennom tidene: Vi gjør en musikalsk reise i tid og rom, rundt hele Sápmi – fra jaktritualer for 6000 år siden frem til vår egen tid.

Hvor: Riksscenen

Når: Fredag kl. 18, lørdag kl. 16

6. Hilma fyrer løs

Dan P. Neegaard

Hilma Nikolaisen har bakgrunn fra band som Serena Maneesh, Umbrella og Loch Ness Mouse. Nå har hun slippfest for sitt nye soloalbum Mjusic, oppfølgeren til debutalbumet Puzzler. Resultatet er et rockealbum som er fylt av spontanitet, røffe gitarlinjer og tøff vokal. Dette kan bli en rocka aften.

Hvor: Blå

Når: Torsdag kl. 20

7. Pingvinenes marsj

CINEMATEKET

Det var få som forventet at en dokumentarfilm om keiserpingvinenes i Antarktis skulle bli en av de mest sette filmene på kino i 2005. Men Luc Jacquets naturdokumentar om pingvinene sin milelange vandring mot hekkeplassen tok verden med storm. Det er slettes ikke rart: Dette er en nydelig film med flotte bilder og ikke minst en historie om strabaser, men også samhold og solidaritet blant disse fascinerende skapningene.

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Lørdag kl. 13

8. Krutt og kraft på Vulkan

Ned Alley/NTB scanpix

TNT er tilbake med konsert, nytt album og ny vokalist: Baol Bardot Bulsara. I 2017 gjorde bandet en «Tell No Tales – 30 års jubileumsturné», og bandet holder altså fortsatt koken. Denne kvelden har de med seg bandet Ghost Avenue som skal varme opp publikum. Bandet har tidligere spilt med blant annet WASP og på en rekke rockefestivaler.

Hvor: Vulkan Oslo

Når: Fredag kl. 20

9. KORK, Mahlers 3. og mektig korklang

Anna-Julia Granberg/Blunderbuss

Gustav Mahlers 3. symfoni er et verk i seks satser som sprenger alle symfoniske rammer. Det mektige verket følger Mahlers filosofi om at en symfoni skal «romme en hel verden». Her blir det garantert mye klang når Kringkastingsorkesteret får følge av orkester fra Norges musikkhøgskole, damekor, guttekor og Anna Larsson som solist. Det hele ledes av KORKs sjefdirigent Miguel Harth-Bedoya.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Lørdag kl. 18

10. Dagbladet i 150

Vi i Aftenposten gratulerer Dagbladet med de første 150 og ønsker velkommen etter (Aftenposten ble startet i 1860...). I anledning jubileet inviterer de til åpen dag på Sentralen med et variert program. Kulturministeren åpner dagen, det blir utstilling med Finn Graff, Ole Paus spiller flere konserter, Else Kåss Furuseth kommer, det blir redaktørdebatt og bokbad – blant mye annet.

Hvor: Sentralen

Når: Lørdag fra kl. 11.30