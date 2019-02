– Det vil være fornuftig med årvåkenhet fra den enkelte, skriver Oslo politidistrikt på Twitter. De minner samtidig på hvem som har ansvaret for at det er trygt.

– Sikkerheten er gårdeiers ansvar, men ved bekymring ta kontakt med kommune, alternativt nødetatene ved fare for liv og helse.

Oslo brann- og redningsetat sier det er stor fare for snø- og isras fra takene og skriver på Twitter at de har vært ute med stigebiler fredag kveld og natt til lørdag for å fjerne snø og is.