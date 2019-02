Politiet fikk en bekymringsmelding fra kvinnens arbeidsgiver i 9.30-tiden torsdag etter at hun hadde ikke møtt på jobb. Etter innledende undersøkelser, reiste en politipatrulje hjem til kvinnen, der de brøt seg inn og fant den døde klokken 13.22 torsdag.

– Vi mener den døde er en voksen kvinne, men vi har ennå ikke identifisert personen, sier Grete Metlid, leder for Oslo-politiets felles enhet for etterretning og etterforskning, på en pressekonferanse torsdag kveld.

– Politiet har torsdag kveld pågrepet og siktet en mann i 30-årene for drap. Han ble pågrepet utenbys og skal avhøres, sier Metlid.

Pårørende til kvinnen som bor i leiligheten er ennå ikke varslet.

Allerede torsdag kveld ble den mistenkte mannen pågrepet utenbys, men politiet vil ikke fortelle hvor.

Det at mistenkte ble pågrepet så kort tid etter at den døde kvinnen ble funnet, betyr høyst trolig at etterforskerne raskt fant en kontakt eller en relasjon mellom dem.

Hans O. Torgersen

Ikke tegn til innbrudd

Politiet kan ikke si noe om relasjonen mellom mannen og kvinnen.

– Vi jobber ut fra at det kan være en relasjon, sier Metlid.

Hun poengterer at det ikke er noen ting som tyder på at noen har brutt seg inn i leiligheten.

Mannen er ikke kjent for politiet fra tidligere. Det skal ikke ha vært noen andre personer i leiligheten da politiet ankom.

Var bevæpnet på stedet

Etter at politipatruljen slo alarm, ble flere andre patruljer, politiets kriminalvakt og kriminalteknikere sendt til stedet.

Politifolkene som foretok undersøkelser i nabolaget torsdag formiddag var bevæpnet.

– Det er en konkret vurdering som er foretatt ut fra omstendighetene, uten at jeg kan gå nærmere inn på det, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til Aftenposten torsdag ettermiddag.

I etterkant av funnet var politiet ute i området ved leiligheten og drev med rundspørring. Nå ønsker politiet tips og opplysninger fra publikum.

– Vi ber folk som har opplysninger om å ringe politiet, sier Metlid.

Politiets kriminalteknikere jobbet torsdag kveld fremdeles på åstedet.

#Oslo Granbergstubben/Bjørndal. I forbindelse med drapssaken ber vi om at dersom noen har tips i saken bruker følgende adresse: https://t.co/0BDhsYRTEK — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 7, 2019