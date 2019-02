Mye snø og frysende regn ventes på Østlandet

På grunn av store mengder snø øker Meteorologisk institutt farenivået til gult mandag. Det betyr moderat fare.

– Det er greit å være forberedt på snøvær i trafikken på formiddagen og i rushen på ettermiddagen mandag, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød.

Det ventes mellom 10 og 15 centimeter snø, som fører til vanskelige kjøreforhold. Det kan også føre til lokale forsinkelser.

– Grunnen til det er en front som kommer til å passere over Sør- og Østlandet i løpet av morgendagen, spesielt da i fylkene Buskerud, Akershus og Oslo for Østlandet sin del. Der tror vi det kan komme 10–15 cm snø, sier Granerød.

Utover ettermiddagen og kvelden er det også fare for regn som fryser på bakken sør for omtrent Oslo.

– I områdene rundt Oslofjorden sør for Oslo vil det utpå kvelden være fare for frysende regn, noe som også kan skape trøbbel for trafikken, sier Granerød.

Meteorologisk institutt anbefaler folk å sørge for at de har dekk som passer forholdene.

Det ventes at faren er over innen tirsdag morgen.