– Vi har lyst til å ta byen med storm, sier Wilhelm Larsen.

Han er styreleder og en av gründerne bak Oslo Street Food – som nå flytter inn i Torggata 16.

I det 1800 kvadratmeter store lokalet som tidligere rommet Torggata bad, jobber flere titalls mennesker på spreng for å få alt klart. Sentrale aktører fra danske Copenhagen Street Food, som drev matmarkedet på Papirøen i København, er blant de involverte.

Lørdag åpnes dørene for publikum under en høytidelig åpningsseremoni, der blant annet Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam vil være til stede.

Christian Breidlid

Plass til 900 gjester

Det fargerike matmarkedet vil romme fire barer, 16 kjøkken og mat fra alle verdenshjørner. Ifølge gründerne er målet å skape et pulserende og uformelt møtepunkt for god mat og drikke.

– Vi håper dette blir en unik sosial møteplass for matglede og matkultur. Noe litt annerledes og særegent. Vi har kommet hit for å bli, sier Wilhelm Larsen.

Oslo Street Food håper å trekke på området og byggets andre leietagere, for eksempel gjester fra Rockefeller og John Dee. Enkelte av bodene vil holdes åpne fra klokken 9, og de siste vil stenge 22. Larsen presiserer at prisene skal være gunstige.

– Her skal folk kunne komme og spise frokost, lunsj og middag, og på kvelden blir det uteliv og dansegulv, forteller Larsen.

Christian Breidlid

Oslos tredje mathall

Oslo Street Food er imidlertid ikke Oslos første og eneste mathall. Både Vippa, som holder til i et skur ytterst på Vippetangen, og Mathallen på Vulkan er allerede godt etablerte i Oslos matjungel.

– Hva vil skille Oslo Street Food fra for eksempel Vippa?

– Større matmeny, andre konsepter og et annerledes designuttrykk, og i tillegg befinner vi oss midt i sentrum. Utover det får man nesten bare komme og se selv, sier Wilhelm Larsen.

Kaja Skovborg-Hansen, daglig leder på Vippa, ønsker den nye mathallen hjertelig velkommen.

– Alt som kan styrke Oslo som destinasjon og bosted, er positivt. Jeg ser ikke på Oslo Street Food som en stor konkurrent. Vi har et helt annet utgangspunkt og beliggenhet. Oslo er en stor by og trenger mye bra innhold, sier hun.

Også Mathallen-sjef Frode Rønne Malmo er positiv til Mat-Oslos nyeste tilskudd.

– Dette blir noe helt nytt, og det er spennende. Alle serveringssteder er jo konkurrenter, men så vidt jeg har forstått blir dette en street food-basert mathall uten butikker og tilbud som ligner våre, sier han.

Christian Breidlid

Byens første badeanstalt

Torggata Bad, som rommer det nye matmarkedet, ble bygget i 1925. Den ærverdige bygningen var hovedstadens største bad og var i drift frem til Oslo kommune besluttet å selge bygget til private aktører i 1989. Bygningen huser i dag en rekke andre virksomheter. Badstuene og romerbad er erstattet av blant annet squashbaner, konsertscener, klubblokaler og kontorer.

I 2018 tegnet matmarkedet Oslo Street Food en kontrakt med eierne av bygget.

– Vi har tegnet en leiekontrakt med Oslo Street Food, som igjen leier ut en del av plassene til individuelle aktører, sa Christen Wiborg, en av eierne, til Dagbladet i september.

Larsen forteller til Aftenposten at det er viktig for dem å ivareta byggets sjel og historikk. Der bassenget én gang var, har de i dag et stort veggmaleri som viser hvordan hovedbassenget så ut mens badet fremdeles var i drift.

Christian Breidlid

Konsepter med sjarm

Nye Oslo Street Food drifter alle barene og tre av kjøkkenene selv, de resterende 13 matbodene av selvstendige firmaer med fremleiekontrakt. Larsen forteller at publikum vil gjenkjenne enkelte av aktørene fra blant annet Vippa, andre er helt ukjente. Det blir blant annet to veganske kjøkken.

Hallen vil holde åpent året rundt og ha en kapasitet på 900 gjester innendørs. I april åpnes det også en uteservering på plassen foran bygget med rundt 250 sitteplasser.

Da Oslo Street Food gikk ut og etterlyste aktører til matmarkedet, mottok de over 120 søknader. De tre gründerne smakte seg igjennom menyene, snakket med menneskene bak og satt til slutt igjen med et utvalg på 16 kjøkken.

– Det viktigste er særpreget og personligheten bak konseptene, og at det er folk som tør å satse og som har et konsept med sjarm. Vi liker det litt «crazy», forteller Wilhelm Larsen.