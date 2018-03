– Det vi så lørdag er uholdbart, folk skal oppleve trygghet når de er på et idrettsarrangement. Vi vil kalle inn arrangøren og andre som har hatt en rolle denne dagen, slår idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) fast.

Mens forholdene var kontrollerte inne på arenaområdet, var det store problemer utenfor.

På strekningen til T-banen manglet politiet og vektere i perioder kontroll.

Tungt berusede publikummere fulgte ikke anvisning og gikk i T-banesporene, og de kranglet og sloss både med politiet og hverandre.

Mange personer ble skadet og måtte på sykehus eller legevakt, flere alvorlig. I løpet av døgnet behandlet Røde Kors mer enn 100 personer for alkoholrelaterte skader.

Ett ord gikk igjen for å beskrive scenene som utspilte lørdag: kaos.

Grunner til at det gikk galt

Flere faktorer kan bidra til å forklare kaoset som oppsto.

Langt flere folk enn ventet: Så mange som 100.000 personer kan ha vært inne på arenaen og ute i skogen, vurderer både politiet og arrangøren. Politiet ventet dette antallet totalt i løpet av helgen, ikke på én dag. Om det skyldes OL-feber etter tidenes medaljefangst, eller om det skyldes det gode været (4–5 minus, ingen vind eller tåke), er ikke godt å si.

Så mange som 100.000 personer kan ha vært inne på arenaen og ute i skogen, vurderer både politiet og arrangøren. Politiet ventet dette antallet totalt i løpet av helgen, ikke på én dag. Om det skyldes OL-feber etter tidenes medaljefangst, eller om det skyldes det gode været (4–5 minus, ingen vind eller tåke), er ikke godt å si. Mye flatfyll: Alkohol har i mange år hatt en fremtredende plass hos deler av Kollen-publikumet. Festen ute langs løypene er velkjent. Men flere Aftenposten har pratet med, spør om det var verre i år enn noen gang før. «Mange valgte å ta festen med stor F», som kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien sier det.

Alkohol har i mange år hatt en fremtredende plass hos deler av Kollen-publikumet. Festen ute langs løypene er velkjent. Men flere Aftenposten har pratet med, spør om det var verre i år enn noen gang før. «Mange valgte å ta festen med stor F», som kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien sier det. Sen arrangementsstart: Femmila startet i år kl. 14.30. Tradisjonelt har den som regel startet noen timer tidligere. Både publikummere, politiet og Sporveien har beskrevet «russestemning» på T-banen opp til Kollen lørdag, hvor mange hadde hatt seg et solid vorspiel i byen på forhånd, mens festen fortsatte på vei turen oppover.

Femmila startet i år kl. 14.30. Tradisjonelt har den som regel startet noen timer tidligere. Både publikummere, politiet og Sporveien har beskrevet «russestemning» på T-banen opp til Kollen lørdag, hvor mange hadde hatt seg et solid vorspiel i byen på forhånd, mens festen fortsatte på vei turen oppover. Trengsel og T-banestans: Det ble lange køer og i perioder trengsel, hvor flere besvimte. Spesielt perrongene var i perioder svært fulle av folk. Dels på grunn av ulykker, dels på grunn av at mange gikk i sporene, sto T-banen i flere perioder stille. Dette førte igjen til ytterligere ansamlinger.

Byråden: – Skjerp dere!

Stein Bjørge

Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen viser til at femmila og Kollen-lørdag har en lang tradisjon som litt fest, men også familiedag.

– Det er noen få som ødelegger det som ellers har vært en flott dag for så mange. De få som oppfører seg sånn, må skjerpe seg, sier Hansen.

Samtidig varsler hun strukturelle grep.

– Vi må se om kommunen bør stille andre krav til arrangøren eller om det er noe annet vi bør endre. Det er viktig med en gjennomgang for å få alle fakta på bordet, sånn at vi hindrer at noe skal være et fint vinterarrangement, ender i kaos og skader.

Vil ha totalstans i alkoholsalg på arenaen

Sportskommentator Kasper Wikestad i TV 2 var ikke selv i Kollen i år, men resten av familien hans var. De kommer neppe til å dra tilbake dit etter årets hendelser, forteller han.

Heiko Junge, NTB scanpix

– Jeg husker da Steinar Bråten vant hopprennet i Kollen i 1983, og jeg har vært der mange ganger siden. Det var fyll og fanteri før også, men den har utviklet seg i en veldig negativ retning. Familien min dro tidlig derfra i år, og det er jeg glad for, sier han.

Han mener arrangøren står ved en korsvei: Ønsker de at dette skal være et familiearrangement i fremtiden, så må de endre ting nå.

– Det grenser til det forkastelige at de som arrangør er med på å bygge oppunder en slik kultur. På sikt vil det ta livet av arrangementet. Hvis det ikke er mulig å ta med barn og unge opp dit, så vil de heller ikke dra dit når de selv blir voksne, sier Wikestad.

Han mener arrangøren må feie for egen dør først. Han ber dem helt stanset egen alkoholservering inne på området, også den til VIP-ene, for å vise at de mener alvor.

– Det de kan gjøre noe med, bør de gjøre noe med. Alkohol er ikke en nødvendighet på slike arrangementer, det må man ta innover seg. Hvis folk vil drikke øl, får de heller sette seg foran TV-en hjemme.

Wikestad viser til X-Games i Oslo i 2016, som eksempel på at det fint lar seg gjøre. Blant de 25.000 publikummerne i folkehavet i Tøyenparken for to år siden var det kapt fyll og bråk.

Torstein Bøe, NTB scanpix

– Folk lå strødd

Daniel Høglund, sportskommentator hos Viasat, var i Kollen lørdag – for aller første gang.

– Folk var drita på T-banen allerede på vei oppover. Jeg skjemmes over en del av det jeg så. Det fremsto som en drikke seg drita-dag, en dag hvor kompisgjenger dro ut i skogen og ga full spiker. Da vi gikk nedover etter hopprennet, lå folk strødd, hoppet over sperringer og ga fullstendig «f», sier Høglund.

Han skryter samtidig av opplegget inne på selve arenaen, der fungerte ting godt. Problemet var utenfor. På selve stasjonene gjorde vektere en god jobb med ikke å fylle vognene for fulle, vurderer han.

– Det er biten til og fra som blir en flaskehals. Det er trangt der oppe, og området fungerer dårlig med så mange mennesker.

Kasper Wikestad deler den vurderingen. Han trekker en parallell til engelsk fotball og nasjonalarenaen Wembley, som eksempel på hvordan det bør gjøres. Når 90.000 tilskuere skal ut samtidig, sluses de gjennom flere ledd. Dermed spres trykket jevnere utover og man unngår press og trengsel.

– Det er fire eller fem stopp på vei til Undergrunnsbanen. Det er en tålmodighetsprøve med ventingen, men du slipper å bli klemt eller besvime. Ned fra Holmenkollen hadde det vært mulig å sluse folk på tilsvarende måte, mener Wikestad.

Berit Roald, NTB scanpix

Slik forklarer arrangøren kaoset

Holmenkollen skifest, et samarbeid med Norges Skiforbund og Skiforeningen, er arrangør i Kollen. Kommunikasjonssjef Emilie Nordskar viser til det svært høye antallet personer som årsak til lørdagens hendelser.

– Vi hadde planlagt for en fin folkefest og forventet at 100.000 skulle komme i løpet av helgen. Foreløpige beregninger viser at de trolig kom så mange bare på lørdag. Folkemengden var større enn vi noensinne hadde sett, og da kom situasjonen ut av kontroll. Det er utrolig trist, sier Norskar.

– Hvor lurt var det å starte femmila to timer senere enn normalt med tanke på at mange brukte ventetiden på et ekstra langt vorspiel?

– Tidspunktet for når øvelsene starter avgjøres av TV-selskapene og FIS (Det internasjonale skiforbundet), så dette er ikke noe arrangøren har kontrollen over, sier kommunikasjonssjefen.

Vil vurdere alkoholsalg

– Hvorfor ikke slutte med salg og servering av alkohol i Holmenkollen?

– Vårt fokus i dag er å gjennomføre folkefesten, så får vi sette oss ned å evaluere sammen med politiet, Oslo kommune, Sporveien og andre samarbeidspartnere. Det var ingen uønskede hendelser inne på arenaområdet lørdag, og jeg kan ikke forskuttere hva vi lander på med alkohol i fremtiden, sier Norskar.

Søndagens øvelser starter med kvinnenes hopprenn klokken 10.15 og tremila klokken 11.45. Hopprennet begynner klokken 14.20, og avsluttes to timer senere:

– Søndagen har en klarere familieprofil hvor mer skjer inne på arenaen. Her forventer vi opp til 20.000 gjester. Vi oppfordrer publikum til å komme tidlig, og ha tålmodighet når de skal hjem, sier Nordskar. Sporveien vil søndag bemanne opp stasjonene i sentrum og ved Holmenkollen, Midtstuen og Besserud.

I tillegg øker politiet beredskapen.

Tok grep etter fyllefester

2016 fikk Holmenkollen Skifest massiv kritikk for etterfesten de avholdt inne på selve arenaen, hvor det også var utstrakt fyll.

I fjor gjorde de flere endringer, også for å dempe drikkingen langs løypene.

Holmenkollen Skifest har de senere årene jobbet bevisst for å dempe festen i Marka. Dette har skjedd i nært samarbeid med offentlige etater, politiet og organisasjonen «av-og-til».