I går kastet han gjenstander på en bil – i natt ble han tatt på nytt

Sent tirsdag kveld fikk politiet melding om at barnevernet hadde sporet opp en gutt som hadde stukket av fra en institusjon. Barnevernet ønsket politiets bistand til å hente gutten.

Tilkalte forsterkninger

Barnevernet hadde adresse på en leilighet der de mente gutten befant seg. To politipatruljer ble med barnevernet til leiligheten i Groruddalen for å hente gutten ved 04.30-tiden. Dette likte ikke guttens venner som også var til stede i boligen.

– Flere av guttens kompiser ble ampre og aggressive mot politifolkene. Det ble kalt inn flere patruljer til adressen for å få kontroll over situasjonen. Vi måtte til slutt sette håndjern på flere av ungdommene, sier Tor Jøkling, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

LES OGSÅ: Kraftig økning i ungdomskriminaliteten i Oslo

Han legger til at terskelen for å legge mindreårige i håndjern er høy, men situasjonen i natt krevde dette.

– Jeg har ikke full oversikt over situasjonen ennå, men det var minst fem ungdommer på stedet. De er 14–15 år gamle. Minst en av dem blir anmeldt for trusler mot politiet, sier Jøkling ved 06-tiden.

Politiet melder senere på Twitter at den unge mannen også blir anmeldt for besittelse av en slåsshanske. I tillegg blir en annen ungdom anmeldt for å ikke etterkomme pålegg gitt av politiet.

LES OGSÅ: Oslos 10 mest kriminelle ungdommer

Ble tatt natten før

Da politiet tok personalia på ungdommene, viste det seg at en av dem også ble tatt natt til i går. Dette skjedde i forbindelse med angrepet på en bilist på Haugerud. Der ble tre ungdommer tatt av politiet.

– Jeg kan bekrefte at vi også var i kontakt med en av ungdommene i går. Nå blir denne saken prioritert av vår forebyggende avdeling fremover. I tillegg blir det sendt rutinemessig melding til barnevernet, sier operasjonslederen.

Ved 06-tiden var politiet i ferd med å kjøre de unge hjem til deres foresatte.

– Det er både trist og alvorlig at så unge folk er aggressive mot politiet. Særlig med tanke på at en av dem også var i søkelyset i går, sier Jøkling.