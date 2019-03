Strømløst på Gjøvikbanen. Togtrafikken trolig igang igjen tirsdag morgen.

Bane Nor gjør regning med at trafikken på Gjøvikbanen vil gå som normalt fra tirsdag morgen.

Jernbanestrekningen mellom Oslo S og Grefsen har da vært stengt siden halv seks mandag ettermiddag, etter at en kjøreledning falt ned. Dermed var det strømløst og passasjerene på toget som sto i sporet, ble evakuert.

Mandag rett før midtnatt, meldte Bane Nor at arbeidet med å utbedre anlegget for togenes kjørestrøm på Gjørvikbanen, ligger an til å bli ferdig i natt.

Oslo brann- og redningsetat opplyste mandag ettermiddag at de hadde sendt tre biler for å bistå med å evakuere toget, som står på Løren i Oslo.