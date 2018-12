Kom til Norge på sommerdekk – havnet i varetekt

Et kinesisk ektepar i 40-årene, som er bosatt i Frankrike, ble 27. desember stanset av politiet i en rutinekontroll på danskebåten.

Politioverbetjent Finn Erik Grønli i Trafikkorpset i Oslo-politiet forteller til Aftenposten at politiet ble oppmerksom på den franskregistrerte bilen og så raskt at den var skodd med sommerdekk.

Ved rutinekontrollen oppga ekteparet at de skulle til Nord-Norge for å se på nordlyset. På direkte spørsmål svarte de at de ikke var klar over at bilen var for dårlig skodd for en slik tur.

– Det ville vært livsfarlig å slippe dem ut i trafikken, forklarer Grønli til Aftenposten.

Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Rutinemessig sjekket politiet bilen og fant ut at den var meldt stjålet av et fransk leasingfirma og ettersøkt via Interpol. De to kineserne hadde britisk og malaysisk pass. De måtte dermed tilbringe natten i varetekt til politiet fikk brakt deres identitet på det rene.

Bilen kom fra England

Det viste seg at en forretningspartner av ekteparet hadde leaset bilen og forlatt den for flere uker siden i England da han selv hadde reist til Kina. Ekteparet plukket opp bilen i Storbritannia. Deretter har de kjørt gjennom Belgia, Nederland, Tyskland og inn i Danmark før de altså tok båten fra København til Oslo.

Grønli forteller at politi og tollvesen har rutinemessig kontroller av dem som kommer av fergen. Det skjer fordi dette er en del av yttergrensen til landet.

– Vi avdekker mye rart når det gjelder biler og dekk. Denne bilen kunne vært en dødsfelle på føret med underkjølt regn som vi har hatt nå i romjulen, sier han.

Bilen returneres til utleieselskapet Frankrike, og det ble ikke noe nordlys på det kinesiske ekteparet denne gangen.