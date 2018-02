Samtidig legger sjefen for politiet i Oslo øst ikke skjul på at det på Holmlia finnes kriminelle miljøer som bruker vold og trusler som del av sin virksomhet.

– Holmlia er et fantastisk flott område. Det bor svært mange fine medborgere der som er engasjert i lokalsamfunnet sitt. Gode idrettslag og gode skoler. Det er en velfungerende bydel med barnevern, NAV, utekontakt og flotte natteravner, sier Lund til Aftenposten.

Tallenes tale

Han deltar tirsdag kveld på et folkemøte på Holmlia sammen med blant andre byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

Med seg har Lund statistikk over kriminaliteten i det som heter Holmlia, Sloreåsen, Åsbråten og Ravnåsen politisone. De siste fire årene er det anmeldt fire grove tyverier fra bolig (innbrudd).

Flere andre typer kriminalitet gikk ned fra 2016 til 2017:

Type kriminalitet 2016 2017 Vold 84 70 Vold i nære relasjoner 25 22 Skadeverk 40 30 Seksuallovbrudd 13 6

– Vi forstår at de siste episodene, og spesielt skytingen i Ravnkroken der en person ble skutt på en parkeringsplass, skaper utrygghet i nærområdet på Holmlia, sier Lund.

En annen tidligere hendelse er skytingen i Dyretråkket i oktober 2017, der en 21 år gammel mann ble skutt og alvorlig skadet.

– Også den saken etterforskes for fullt av Felles enhet for etterretning og etterforskning. Seks unge menn, som vi mener tilhører et kriminelt miljø, sitter i varetekt.

Alle de seks og en syvende mann er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

Hans O. Torgersen

Når det gjelder den siste skytingen i Ravnkroken, så kan politiet ikke si noe om bakgrunnen for hendelsen. Ingen er siktet i saken, som etterforskes som drapsforsøk.

– Det som imidlertid er vår erfaring, er at det er ikke tilfeldige som blir rammet i disse sakene. De har en eller annen relasjon til hverandre. Det er sjelden at utenforstående blir rammet.

Det er likevel flere ting som bekymrer politiet.

Ungdomskriminalitet øker

– Det vi har lagt merke til, er at stadig flere aktører i de alvorlige hendelsene ikke ønsker å snakke med politiet. De ønsker ikke å bidra med informasjon inn til politiet, selv om de er blitt utsatt for en voldshandling.

Lund mener det kan være ulike årsaker til at folk ikke vil snakke med politiet og at berettiget frykt for represalier kan være én årsak.

– Noen av de kriminelle nettverkene der ute bruker vold og trusler i sin virksomhet. Politiet er opptatt av at alle medborgere som er utsatt for vold og trusler tar kontakt med politiet for å få profesjonell oppfølging og hjelp, sier politisjefen.

En annen negativ utvikling er kriminalitet som er begått av barn og unge.

– De mellom 15 og 17 år, der har vi hatt en oppgang fra 19 i 2016 til 33 saker i 2017. I gruppen 18–22 år var det 70 saker i 2016 og 84 i 2017.

Politiet vet at de er en viktig del av bekjempelsen av ungdomskriminaliteten, men andre må også med.

– Dette er en samfunnsutfordring som starter med foreldre, barnehage og skole. Alle offentlige institusjoner må delta, sier Lund.