Det lukter litt hasj på T-banestasjonen på Romsås. Noen har tydeligvis søkt ly fra den småsure vinden og tatt seg en blås.

Men det er det nærmeste man kommer ungdom på skråplanet en fredag kveld med Natteravnene på Romsås. Aftenposten er med Tove Lindegård, Reza Eghdami og Steinar Møllerop Nordbø på «patrulje».

De siste dagene har drabantbyen vært i fokus. Rektoren ved to av nærskolene i området, beskriver i et varslingsbrev en negativ utvikling der en liten gruppe på 15–20 ungdommer rekrutterer barn til å selge hasj på ungdomsskolen, driver med utpressing av ungdommer som ikke gjør som de ønsker og en økende rusbruk blant ungdomsskoleelevene.

Har du tips om denne saken? Kontakt Aftenpostens journalist på e-post. Du kan også bruke vår krypterte tipsportal. Aftenposten beskytter sine kilder.

For noen er konsekvensen at de ikke tør å gå ut av huset av frykt for egen sikkerhet.

– Det er ganske rolig her, egentlig

Nettopp at det er en liten gruppe personer som står bak, blir understreket av rektoren, av politiet, av bydelen og byrådslederen. Og ikke minst: av flere av dem som bor og jobber der.

Torgeir Strandberg

– Det er ganske rolig her, egentlig. For det meste folk som går tur med bikkja, sier Lindegård, da Aftenposten er med henne på Natteravn-patrulje.

Hun, Eghdami og Møllerop Nordbø bruker mye av kvelden på å fortelle om hvor fint de har det på Romsås. De skryter av fritidstilbudene: et treningssenter, svømmehall, kor, fotball og håndball. Den kunstige innsjøen Svarttjern, kalt «Playa del Romsås», er om sommeren mye brukt til soling og bading.

Et lokale blir brukt som frivillighetskafé, med møter for innvandrerkvinner, søndagsmiddag og også utlån av ski og skøyter. Skiene kan brukes på preparerte løyper i Lillomarka, som ligger rett ved siden av.

I tillegg har de fleste borettslagene grendehus, som kan leies ut til fester, konfirmasjoner og bursdager. Det er også en brun bydelspub, med lokaler rett ved siden av sykehjemmet.

– Det bor 7000 mennesker her, fordelt på seks borettslag. Vi er en liten by. Det er ikke rart at noe skjer, sier Eghdami.

– Romsås blir fremstilt som et trist sted. Det er det ikke. Det er et yrende liv her, sier Lindegård.

I løpet av natten er det ingen spesielle hendelser å melde om på Romsås, opplyser operasjonssentralen i Oslo politidistrikt lørdag formiddag.

Torgeir Strandberg

– Mye snakk om mediene i det siste

I løpet av kvelden er de fleste vi treffer ute på tur med hunden. Noen få unge svarer sjenert «hei» tilbake når Natteravnene hilser på dem.

Utenfor fritidsklubben Raven ved stengetid, er det en av ungdommene som roper «NRK!» når de ser Aftenpostens fotograf, og ler litt.

Torgeir Strandberg

– Det har vært mye snakk om mediene i det siste. Også i dag, sier leder for fritidsklubben, Shuayb Yassin Mohammed.

Mange av ungdommene som bor på Romsås er lokalpatriotiske, forteller han.

– De har en sterk tilhørighet til der de bor.

I dag har rundt 50 ungdommer vært innom, noe som er lavere enn vanlig. Fra april utvides åpningstiden for den eldste ungdommen fra én til to dager i uken. Han legger ikke skjul på at det gjerne kunne vært mer.

I dag har rundt 50 ungdommer vært innom, noe som er lavere enn vanlig. Fra april utvides åpningstiden for den eldste ungdommen fra én til to dager i uken. Han legger ikke skjul på at det gjerne kunne vært mer.

Hans inntrykk er også at problemene beskrevet den siste tiden skyldes et fåtall.

– Det finnes utfordringer, men det er mange fine ungdommer her. Det er nok et mindretall som står bak det rektoren beskriver, tror han.

Politiet i Oslo mener de har god oversikt over det kriminelle ungdomsmiljøet på Romsås. Byrådsleder Raymond Johansen kaller det «en typisk drabantbyutfordring».

Torgeir Strandberg

Hans inntrykk er også at problemene beskrevet den siste tiden skyldes et fåtall.

– Det finnes utfordringer, men det er mange fine ungdommer her. Det er nok et mindretall som står bak det rektoren beskriver, tror han.

Politiet i Oslo mener de har god oversikt over det kriminelle ungdomsmiljøet på Romsås. Byrådsleder Raymond Johansen kaller det «en typisk drabantbyutfordring».

Torgeir Strandberg

– Tør å snakke om problemene

I 2017 bodde det 362 personer mellom 16–19 år i delbydel Romsås. 6956 personer bor der totalt, rett ved Marka, i høye boligblokker bygget på 1970-tallet.

De tre natteravnene tror at mange ikke kjenner til problemene som er blitt beskrevet den siste tiden, fordi de ikke har barn på ungdomsskolen. For dem i FAU og dem som jobber med ungdom er det kjent.

Torgeir Strandberg

– De som kommer hit i en sort BMW for å selge dop, de bryr seg ikke om oss. Det er derfor vi ikke ser det. De er ute etter ungdommen vår, sier Lindegård.

– Det rektoren skriver, er ikke diktet opp. Det er ting som har skjedd, og det skal vi ta på alvor. Ravnkollbakken borettslag har leid vektere. Det er ikke for moro skyld, sier hun.

I likhet med rektoren, er de også bekymret over den høye konsentrasjonen med kommunale boliger.

Torgeir Strandberg

I det siste har engasjementet i befolkningen økt, tror Natteravnene.

– Det er et engasjement nå. Det har nok kommet siden man tør å snakke om problemene. At det også er mange ressurssterke folk her må man ikke glemme, sier Lindegård.