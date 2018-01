– Jøss! sier Bjørn Erik Dørstad og setter fra seg snøskuffen. Den er det ikke behov for på fortauet langs Kjelsåsveien.

– Her har det skjedd noe, og det må ha skjedd i natt, det er jo helt fantastisk. Til og med den smale passasjen bak skiltet har de måkt. Det er andre gangen det skjer på de fem årene vi har bodd her, sier Dørstad fornøyd.

– De pleier å legge igjen en diger haug der.

Måkte sjæl

For noen dager siden fant han frem snøskuffen, og tok Raymond Johansen på ordet fra den gang i 1994 da dagens byrådsleder «bare» var byråd for samferdsel. Etter et kraftig snøfall var publikums kritikk av den kommunale snøryddingen massiv. Den unge, lovende byråden fra SV ga tilbake med samme mynt og leflet ikke med folket:

– Måk sjæl, var hans legendarisk klare budskap i Aftenposten.

Og Dørstad tok ham på ordet da han så at måkerne enda en gang hadde blokkert fortauet med en enorm snøhaug ved fotgjengerfeltet som benyttes av mange barn på vei til Disen skole.

– Jeg måkte en liten gangsti slik at det var mulig å forsere haugen, og så måkte jeg en barriere slik at det ikke skulle bli så lett å ta den letteste veien – rett ut i kjørebanen. Barn går jo gjerne der det er minst vanskelig, sier Dørstad som har sett flere nestenulykker på akkurat dette punktet.

– Når kommunen sier at det er lett å se at fortauet er stengt, så er det tøv. Mange barn bruker dette krysningspunktet på skoleveien sin.

Sendte klage til bymiljøetaten

Dørstad forklarte dette tydelig i en e-post han sendte ledelsen i Bymiljøetaten tirsdag kveld.

– Det ser ut til å ha vært effektivt, smiler han fornøyd.