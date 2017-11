Kreftformer har fått farge. Brystkreft er rosa. Prostatakreft er lyseblå. Og nå har «den glemte kreftformen» fått lilla.

Det markeres med at to av de mest synlige bygningene i Oslo, Tjuvtitten på Tjuvholmen og Ekebergrestauranten, farges med lys hele døgnet 16. november.

Bukspyttkjertelen

Hvis du har glemt hva som er «den glemte kreftformen», så er riktig svar kreft i bukspyttkjertelen, eller pankreas. For aller første gang skal den internasjonale dagen for denne kreftformen markeres med flomlys i Norge.

Ikke helt sikker på hvor den egentlig er og hvorfor vi har den? Les mer om bukspyttkjertelen her. Det er mer spennende enn du tror.

Og det er på høy tid. Den ligger på fjerdeplass på listen over de kreftformene som tar flest liv i Norge. Den tar flere liv enn brystkreft. Hvert år får rundt 800 nordmenn denne diagnosen. Bare seks prosent av dem lever fem år etter at sykdommen er påvist.

Monica Strømdahl

– Det er nok en av grunnene til at denne kreftformen får liten oppmerksomhet i forskningen, blant politikerne og i mediene. Man har en fatalistisk holdning til en sykdom hvor pasientene har en veldig dårlig prognose.

– Bukspyttkjertelen er kanskje ikke «sexy» nok?

– Det er kanskje en måte å si det på, det er i hvert fall lite oppmerksomhet rundt denne kreftformen. Derfor ønsker vi å øke bevisstheten om den, sier professor Caroline S. Verbeke, som er leder for Pankreaskreft Nettverk Norge (PKNN).

De som får diagnosen, har en gjennomsnittlig levetid på seks måneder. Selv de snaue 20 prosentene som får diagnosen så tidlig at de kan opereres, lever ikke lenger enn gjennomsnittlig 24 måneder etter en stor og vanskelig operasjon. Det virker håpløst.

Forskning hjelper

– Vi ser fra andre kreftformer at det er håp. Forskningsinnsats bidrar til å bedre pasientens prognose. For brystkreft er den fantastisk forbedret på 10-15 år, sier Verbeke, som også ser fremskritt når det gjelder pankreaskreft.

– I USA har vi sett noen få og små fremskritt, og for den lille andelen som kan opereres, har kirurgien gjort store fremskritt de siste par tiårene. Vi håper på en intensivert forskningsinnsats også på dette området, og at torsdagens lilla markering kan hjelpe oss på vei, sier Verbeke.

Fersk forening

Her kan du lese mer om PKNN, som ble dannet av pasienter, pårørende og fagpersoner i desember 2016. Det er det første nettverket her i landet som jobber for mer oppmerksomhet om «den glemte kreftformen».

Lobby- og interessearbeid drives ofte frem av «overlevere». Siden det er få overlevere blant pankreaskreftpasientene, må pressgruppearbeidet med denne kreftformen klare seg uten pasientenes egen innsats.