Huset skal ha solceller på taket, varmebrønner i grunnen, ingen parkeringsplasser, men rikelig med sykkelparkering. Det skal støpes med «grønn» betong, og det skal ha ytterkledning i tre.

Hvis du vil lese litt om 2226 i Lustenau, et østerriksk forbilde for huset i Nydalen, og mye om forenkling av tekniske systemer, så kan du lese denne artikkelen

Men det mest spesielle er kanskje ventilasjonssystemet. Tor Helge Dokka i Skanska har vært med og prosjektert det. For å begynne med det enkle, det har ingen ventilasjonsrør eller -kanaler. Vi må kanskje tilbake til 50-tallet for å finne tilsvarende løsning.

– Her skal det tenkes nytt på absolutt alle områder

Nå skal det bygges i Nydalen, men først litt mer om bygget. Det skal stå på torget i Nydalen, som i dag er en parkeringsplass, hvor det en gang var planer om et 22 etasjer høyt blyanthus. Huset som nå skal bygges, får ett tårn på 18 etasjer og ett på syv. De elleve øverste etasjene skal være boliger, resten kontorer og næring.

– Dette er et FutureBuilt-forbildeprosjekt, det betyr at det skal oppnås arkitektur og byrom av høy kvalitet med fremtidsrettede løsninger som redusere klimagassutslippene med 50 prosent i forhold til et sammenlignbart, konvensjonelt bygg, sier Snøhetta-arkitekt Tine Hegli.

For seks år siden sa Oslo-politikerne ja til et høyt og tynt tårn på parkeringsplassen i Nydalen. Økonomien i prosjektet var så dårlig til at det ble skrinlagt.

Luft på gamlemåten

Bygget har ingen store, plasskrevende ventilasjonskanaler, ingen energikrevende vifter som sender friskluft inn i kontorlandskapet. Luftstrømmene baserer seg helt på naturlige krefter i kontordelen, mens leilighetene i tillegg får avtrekk på kjøkken og bad.

– Skal det luftes på gamlemåten, ved at vinduene settes på vidt gap?

– I prinsippet ja, men i praksis gjør vi det ved å ta i bruk moderne teknologi, sier Hegli og forklarer hvordan sensorer styrer hvordan luker og vinduer åpnes og hvordan varmen styres i gulv og vegger.

Snøhetta

– Vi vet jo ikke om det virker, men vi tror det, sier prosjektleder i Avantor, Geir Thoresen, om det nye bygget. Men prosjektlederen baserer seg ikke bare på tro når han håper at det virker.

– Nei, det er gjort en lang rekke beregninger og forsøk i laboratorier. De ligger blant annet til grunn for utformingen av bygget. Det er tegnet slik at luftstrømmene skal gå uten bruk av vifter og rør, sier Thoresen.

Hvor gammel er egentlig Nydalen og andre «ny’er» i Oslo?

– Jeg tror det skal gå bra, alle forsøk og beregningen tyder på det. Men det går ikke an å ta høyde for alt når vi regner og tester i laboratorium, derfor tør jeg ikke si at jeg er mer enn 96 prosent sikker, sier Dokka. - Jeg tror vi har funnet gode løsninger.

Spennende å finne nye løsninger

– Hvorfor gjøre det så vanskelig, det finnes godt utprøvde ventilasjonsanlegg som fungerer greit?

– Gjør de alltid det? spør Katharina Th. Bramslev, som er daglig leder i Grønn Byggallianse. – Mange klager på støy og trekk, anleggene bruker mye energi og de er utfordrede å drifte. Det viktige er å finne det systemet som passer best til det aktuelle bygget.

– Og så er det spennende at byggherrer våger å være innovative og lete etter løsninger som er billigere og bedre enn de vi allerede har, synes Dokka.

– En annen måte å tenke ventilasjon på, er ikke et mål i seg selv. Det er et middel til å skape best mulig inneklima med minst mulig virkemidler og å oppnå god komfort med lave utslipp, sier Hegli. Det handler blant mye annet om å ikke bruke mye plass på ventilasjonskanalene, ifølge arkitekten.

Hans O. Torgersen

Hensynet til elven

Bydelen mener det holder med 12 etasjer i tettpakkede Nydalen. Venner av Akerselva mener det er hoppende galt å bygge ned Akerselva igjen etter flere tiårs arbeid med å åpne den.

Det er gode grunenr til at mange er opptatt av å ta vare på Akerselva.

– Vi skal ikke bygge lengre ut enn i dag. Det vil på det smaleste være ni meter fra bygget til bredden. Vi har vært i tett kontakt med Plan- og bygningsetaten om hvordan det rommet skal utvikles, sier prosjektlederThoresen.

– Vi støtter de foreslåtte høydene, som er lavere enn det reguleringen åpner for, og byggets plassering langs Akerselva, Vi mener hele byggeriet har en spennende miljøambisjon, skriver avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i Plan- og bygningsetaten.

Saken skal til behandling både byråd og bystyret før byggets skjebne er endelig avgjort. Thoresen håper på byggestart til sommeren. – Ellers må vi vente et år, lavkarbonbetong må ha sommertemperatur for å herde.