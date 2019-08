Broen er tilbake på Sørenga

Problemene med gangbroen startet forrige onsdag, da broen ble sperret fordi den hadde kommet ut av posisjon. Torsdag ble situasjonen brått verre, da landgangen på Sørenga-siden forsvant i sjøen.

Dermed har ruten fra Sukkerbiten i Bjørvika til en av Oslos mest populære badeplasser på Sørenga vært stengt i over en uke.

Det har medført en ikke ubetydelig omvei for gjester og beboere:

Ruten over gangbroen i Bjørvika, regnet fra Operaen og til badeanlegget på Sørenga, er 950 meter. Omveien via Dronning Eufemias gate er på 1,5 kilometer. På det meste bruker 30.000 mennesker broen på én dag.

Kommunikasjonssjef Kristine Langfjord ved Kultur- og idrettsbygg i Oslo, forklarer at gangbroen kom ut av posisjon i forbindelse med pælearbeider inne i viken.

Langfjord sier at pælelekteren ved et uhell skal ha kommet bort i et feste på broen. Dette førte til at broen ble stengt for ferdsel.

– Vi beklager ulempene dette har medført for publikum, sier hun.