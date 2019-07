Det er varmt i Oslo i helgen, og mange drar til sjøen for å kjøle seg ned.

Dagmar, som ikke vil oppgi etternavnet sitt, er blant mange Oslo-borgere som har valgt å tilbringe lørdagen på Huk. Hun har tatt buss 30 ut til Bygdøy, men ikke uten vanskeligheter. I år, som i fjor, er temperaturen på noen av Ruters busser svært høy.

– Det var veldig varmt på bussen, jeg er helt svett, sier Dagmar.

Hun forteller at bussen fylte seg opp allerede i sentrum og fortviler over at ikke det går flere busser.

– Jeg synes det er en tragedie at de ikke sitter opp flere avganger nå på sommeren.

Christian Breidlid

Flere tar til sosiale medier for å klage

Dagmar er ikke alene. Flere frustrerte passasjerer har skrevet på Ruters Facebook-vegg de siste dagene. Det hevdes at det ikke bare er dårlige klimaanlegg, men at varmen på ovnene i tillegg står på.

Connie Brun Grøndahl skriver til Ruter at det var mer enn 28 grader på 60-bussen til Vippetangen. «Sliter helt med å puste her ... hilsen en frysepinne som svettet mindre i asia enn jeg gjør på deres busser.»

Ingvild Nathali Wik-Eng er også en av dem som har uttrykt frustrasjon på veggen til Ruter. «Enda en dag uten AC på bussen. Er det virkelig så vanskelig å holde bussene godt vedlikeholdt? ... 25 bussen mot Lørenskog stasjon som stopper på Ullevål sykehus nå kl. 1907»

Det er ikke bare bussene passasjerene mener er for varme, også T-banen får gjennomgå.

Ruter skriver på sine Facebook-sider at T-banen ikke er utstyrt med klimaanlegg, men med ventilasjonsanlegg. Den skal sørge for at temperaturen inne i vognene holder 17 grader hele året.

Emil Ludvigsson mener det er varmere enn det på den T-banen han sitter på: «Dere må jo fikse noen annen type kondisjonering på T-banen. Det er minst 30C inne på T-banen.»

Store problemer med varmen i fjor

Fjorårets ekstremvarme skapte store problemer for Ruters busser. Selskapet var allerede da klar over at varmen skapte stor problemer på en del av bussene de brukte.

– Men hva har egentlig Ruter gjort etter alle klagene og problemene de fikk i fjor?

– I år har Ruter sørget for at alle operatørenes verksteder har fremskyndet og økt bestillinger av nødvendige deler for å kunne gjennomføre service når klimaanlegget på en buss ikke fungerer som det skal. Kontrollen av samtlige klimaanlegg ble gjort tidligere enn i fjor. I tillegg er kapasiteten økt på verkstedene, inkludert økt bemanning, sier Cathrine Myhren, kommunikasjonsrådgiver i Ruter.

Myhren forteller også at de har kontrollører ute for gjennomføre temperaturmålinger om bord i bussene de bruker. Hvis de avdekker at busser er for varme blir de tatt ut og reparert.

– Vi gebyrlegger operatørene om kravene til temperatur ikke innfris.

Operatørene har laget tiltaksplaner og vedlikeholdsprogram for å redusere for varme busser i år.

– I sommer har vi likevel fått tilbakemeldinger fra kunder om for høye temperaturer om bord.

Myhre sier at dette er både beklagelig og uakseptabelt og oppfordrer folk til å gi tilbakemeldinger hvis de opplever for høye temperaturer. I tillegg oppfordrer hun passasjerene til å ta vare på seg selv og de rundt.

– Reiser du med små barn og dyr er det viktig å kjenne på om man må gå av og ta neste, i tillegg til melde fra.

Busstur i lørdagssolen

Venninnene Hanne Lund (44) og Bettina Moløkken (36) er blant de mange Oslo-borgerne som tar bussen ut til Huk på Bygdøy lørdag formiddag. De mener klimaanlegget på bussen fungerte som det skulle denne dagen.

– Man kjente det var luftig da man kom inn på bussen, sier Lund.

Venninnene tar ofte buss i Oslo, også ut til Huk og forteller at dette ikke alltid er tilfellet.

– Det var helt håpløst på onsdag. Det må ha vært 40 grader inne i bussen, sier Moløkken.

Christian Breidlid

Jan Olav Sawier (29) og Kathrine Amalie Albertsen (26) tok også buss 30 til Bygdøy lørdag.

– På denne bussen var det veldig bra temperatur, men jeg tok 31-bussen først og den var så varm at jeg måtte gå av, sier Sawier.

Han forteller at han tar bussen til Bygdøy hver dag og sier at det vanligvis er veldig varmt.

Christian Breidlid

Blir kjøligere allerede neste uke

– Det er godt og varm i Oslo i dag. Det vil fortsette søndag, og delvis mandag. Men tirsdag synker temperaturene og det blir mer normal norsk sommer, sier Mariann Skolem Andersen, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Hun ber alle i Oslo nyte været i dag og i morgen. Allerede søndag er det fare for nedbør.

– Da kan det komme byger utover ettermiddagen, og de kan være med torden. Det er også fare for lignende byger dagen etter, sier Andersen.

Neste uke vil det bli skiftende vær, en del regn og ned til 12 varmegrader på dagtid. Hun forteller at hun ikke ser noen ny supervarme i Oslo i nærmeste fremtid.

– Vi ser at det er godt og varmt til og med mandag, men fra tirsdag blir det kjøligere. Vi kan regne med temperaturer rundt 20 grader.