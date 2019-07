Politiet måtte trekke batongene mot aggressive ungdommer – ti personer pågrepet

– Vi fikk tips fra melder om at det skal ha vært fremvist det som lignet på en machete, det har vi foreløpig ikke funnet, opplyser Svenn Christian Lie som er operasjonsleder i Oslo-politiet til Aftenposten.

Politiet er på stedet og ingen skal være skadet, men ifølge Lie hadde en av de involverte knokejern. Slåsskampen skal ha funnet sted ved T-banen på Bogerud.

Hans O. Torgersen

– Vi har kontroll på ti personer pluss, opplyste Lie til Aftenposten klokken 21.15. Han betegner de involverte som ungdommer.

Situasjonen utviklet seg slik at politiet valgte å bruke noe makt mot en del av ungdommene.

– Politiet måtte legge folk i bakken og bruke batong for å holde andre ungdommer unna, sier Lie til Aftenposten.

Aggressive

Litt etter klokken 22 skriver politiet på Twitter at totalt ti personer er pågrepet. De vil bli anmeldt for forskjellige forhold, som besittelse av kniv, hindring og forulemping av offentlig tjenestemann, trusler og at de ikke etterkom pålegg fra politiet.

I tillegg ble 11 personer bortvist. De yngste er 15 år, og de eldste er midt i 20-årene.