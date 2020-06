Naboene på Grünerløkka vant – bussene må ut

I fem uker måtte beboerne i Heimdalsgata på Grünerløkka tåle over 200 leddbusser rett utenfor soverommene sine. Etter klager og protester er bussene flyttet.

Mandag 18. mai fikk beboerne i Heimdalsgata midlertidig bussholdeplass for nesten fire måneder. Nå er den flyttet til Herslebs gate. Foto: Kaja Hvistendahl Fløstrand

22. juni 2020 15:30 Sist oppdatert nå nettopp

Grytidlig 18. mai våknet flere beboere i Heimdalsgata av støy fra leddbusser som begynte å gå ved 05-tiden. Bussene ble satt inn for å erstatte trikken som er midlertidig innstilt flere steder på grunn av arbeid på skinnegangen.

Store deler av dagen sto det tre-fire leddbusser i Heimdalsgata, der det ble etablert en bussholdeplass for cirka fire måneder.

– Jeg skjønner at de må ha et sted for å snu bussene, men det er uforståelig at det må skje i en boliggate. Store deler av døgnet står det fire busser her. De fleste går på tomgang, sa Kaja Hvistendahl Fløstrand til Aftenposten i mai.

Hun er styreleder i Sameiet Heimdalsgata 3–9 med 75 leiligheter. I likhet med de aller fleste i sameiet har hun soveromsvindu mot Heimdalsgata. Også beboere i flere nabosameier har vært plaget av støy, kaos og forurensning de siste ukene.

Flyttet til Lakkegata

Mandag kunne Fløstrand og hennes naboer puste lettet ut. Bussene som sto og ventet på sin tur til å kjøre i Heimdalsgata, er nå flyttet til Lakkegata, ikke så langt fra Elgsletta park.

Fakta Trikkeprogrammet I 2015 vedtok bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I 2015 fikk Sporveien hovedansvaret for trikkeprogrammet og samarbeider med Bymiljøetaten, Ruter, Vann- og avløpsetaten og Oslo Vognselskap. Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg). De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold. Planen er at de første trikkene blir levert for testing kommende vinter. Målet er at alle nye trikker skal være på plass i 2024. Her finner du mer informasjon om programmet. Vis mer

I Lakkegata blir det kun reguleringsholdeplass for bussene mens de venter på tur. Første og siste holdeplass for de reisende blir Herslebs gate, der det allerede er bussholdeplass. Avgangstidene på Herslebs gate blir uforandret.

Mandag morgen var bussene i Heimdals gate borte. Styreleder Kaja Hvistendahl Fløstrand (til høyre) og styremedlem Anita Vikan Mathisen i Heimdalsgata 3–9 kan igjen sove med åpent vindu. Privat

– Bussene vil da bli stående i et område hvor de ikke sjenerer beboere. Det vil bli noe lenger å gå for kunder som skal bytte mellom buss og trikk, sier

Knut-Martin Løken, senior kommunikasjonsrådgiver i Ruter.

Før denne avgjørelsen ble tatt, sendte naboene flere klager til Ruter.

– På grunn av varmen var forrige uke veldig vanskelig for oss. Vi kunne ikke åpne soveromsvinduene på grunn av bussene. Nå er vi glad for at holdeplassen er flyttet. Det er mange som har hjemmekontor. Dette kunne ikke gått i lengden, sier Fløstrand.

Her kjører en leddbuss forbi en annen. Beboerne i Heimdalsgata har i fem uker vært vitne til kaos og trengsel i gaten. Nå er holdeplassen flyttet. Privat

Hun håper at Ruter i fremtiden vil varsle naboer og rådføre seg med dem før de etablerer holdeplasser i boligområder.

– Det er viktig å sende nabovarsel slik at naboene kan komme med sine innspill og råd. Løsningen som Ruter har valgt nå, har vært der hele tiden. Hadde de sendt varsel til oss, så kunne vi sagt ifra om denne løsningen tidligere, sier Fløstrand.

Nesten daglig i fem uker har naboene opplev støy, trengsel og kaos i nabolaget.

– Med tre-fire busser ble det trangt i gaten. Flere ganger sto bussene slik at garasjen vår ble sperret. Og når det var varelevering i gaten, så var kaoset komplett. Noen ganger hørte vi sammenhengende tuting i 10–15 minutter.

Vanskelig flyttejobb

Rett etter at Aftenposten skrev om den uutholdelige situasjonen for naboene i mai, startet Ruter jobben med å flytte holdeplassen. Likevel tok det én måned å få det til. Dette blant annet fordi også toalettene og andre fasiliteter for sjåfører skulle flyttes.

Ifølge Ruter vil ikke bussene være til sjenanse for naboene i Herslebs gate ettersom det kun vil være av- og påstigning der.

På spørsmål fra Aftenposten om hvorfor de ikke kunne bruke elbusser på denne strekningen, svarer Ruter at elbussene er bundet opp på andre kontrakter.