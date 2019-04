Den stille uken blir ekstra stille på Nationaltheatret, Stortinget og Jernbanetorget T-banestasjoner denne påsken. Hele sentrumstunnelen er stengt fra og med lørdag 13. april til og med andre påskedag, mandag 22. april.

For reisende til sentrum betyr dette at man må bytte transportmiddel på Grønland eller Majorstuen stasjon. Ruter setter inn ekstra avganger på busslinje 37 som går via Grønland til sentrum, og på trikkelinjene 12 og 19 som går fra Majorstuen.

I tillegg kan man bruke en midlertidig trikkelinje, nr. 15, som skal styrke forbindelsen mellom Jernbanetorget og Majorstuen. Linjen ble satt inn på denne strekningen i vinter, da T-banen mellom Majorstuen og Jernbanetorget var stengt på kveldstid.

Også tunnelen mellom Sinsen og Carl Berner stenger i påsken. Det betyr at det ikke er mulig kjøre Ringen som normalt.

– Det er klart det er en ulempe at man ikke får reist på alle de strekningene i Oslo man er vant til å reise på, og det beklager vi, sier Cathrine Myhren, pressevakt i Ruter.

Hun håper folk beregner litt ekstra tid og benytter seg av reiseplanleggeren.

Sporveien skal jobbe i tunnelen

Tunnelen holder påskestengt fordi Sporveien skal gjennomføre omfattende vedlikeholds- og oppgraderingsarbeider i T-banesystemet.

De skal blant annet skifte veksler, skinnegang, strømskinner og pukk mellom Grønland og Nationaltheatret. I tillegg gjenstår det noe arbeid mellom Majorstuen og Nationaltheatret.

Arbeidet legges bevisst til det som tradisjonelt sett er en rolig periode med færre reisende enn normalt.

– Vi velger påsken fordi det rammer litt færre enn i en vanlig arbeidsuke, sier Myhren.

Alle linjer får endrede avgangstider, men det vil være oppdatert informasjon om avganger på ruter.no og i Ruters reiseapp.