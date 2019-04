Tidlig torsdag morgen fikk politiet i Oslo melding om at en person er skutt i foten. Hendelsen skjedde på Grünerløkka, i nærheten av Christian Kroghs gate.

Nødetatene rykket umiddelbart ut til stedet. Operasjonsleder Sven Christian Lie opplyser til Aftenposten at fornærmede er en mann i begynnelsen av 30-årene.

Mannen er kjørt til sykehus, og fremstår ikke som kritisk skadet. Det opplyser politiet på Twitter klokken 07.20.

To gjerningspersoner løp fra stedet

Politiet gjør nå søk etter to gjerningspersoner. Disse skal ha blitt sett løpende fra stedet, i ukjent retning. Kjønn og antatt alder på gjerningspersonene er uklart.

– Det vi vet er at det var to personer kledd i mørke klær som løp fra stedet, sier operasjonsleder i Oslo-politiet, Sven Christian Lie.

Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Politiet bekrefter at de jobber ut fra en hovedhypotese om at det ikke dreier seg om et tilfeldig møte mellom personene involvert.

Ved 08.00-tiden torsdag er politiet fremdeles på stedet og gjør søk i området.

– Vi prøver å innhente vitneopplysninger og finne videomateriale, sier Lie.

#Oslo Vi er i området nedre Grunerløkka sammen med ambulanse, etter melding om at en person er skutt i en fot. Fornærmede er kjørt til sykehus og fremstår ikke som kritisk skadet. Vi søker etter to gjerningspersoner som har løpt fra stedet i ukjent retning. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 4, 2019

Ber publikum ta kontakt

Vitner og andre som har opplysninger om hendelsen bes ta kontakt med politiet på telefon 2800.

Helsepersonell var først på stedet. Politiet fikk melding om hendelsen fra AMK klokken 06.57.

– Vi går ut fra at det er vitner som meldte fra til AMK, sier operasjonsleder.