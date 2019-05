I sommer kan Oslo-folk endelig se frem til å ta i bruk en ny vannsklie i Frognerbadet igjen. Vedlikeholdsarbeidet som først ble beregnet til å ta ett år, har nå strukket seg til to år. Nå skal ventetiden endelig være over, ifølge byråden for kultur, idrett og frivillighet.

– Jeg kan love at vannsklien åpner i månedsskiftet mellom juni og juli, sier Rina Mariann Hansen (Ap).

Årsaken til at det har tatt så lang tid har blant annet sammenheng med at ingen var villige til å bygge en vannsklie innenfor kommunens foreslåtte budsjett og tidsramme.

Olav Olsen

Koster dobbelt så mye som først antatt

Sommeren 2017 ble det klart at Frognerbadet måtte stenge vannsklien for vedlikehold. Prislappen for reparasjoner var beregnet til 600.000 kroner.

Men den da 35 år gamle vannsklien var ifølge byråden sikkerhetsmessig utdatert. I tillegg hadde ikke bassenget avløp, så det var fare for at klorvannet gikk ut i grunnvannet.

Det ble til slutt klart at den gamle måtte rives og en ny måtte bygges.

Da ble prisen kalkulert til 12,5 millioner. I dette beløpet inngikk også nye lekeapparater og benker i området.

I fjor sommer ga byrådet klarsignal til at kommunen kunne bruke 23,1 millioner kroner på å bygge ny vannsklie. Det var 10,6 millioner mer enn planlagt. Kommunen hadde ikke lykkes i å finne noen tilbydere som kunne gjøre arbeidet innenfor hverken ønsket tidsramme eller budsjett.

Hans O. Torgersen

Kommunen landet til slutt på Viking Entreprenører som ifølge Hansen gjør oppdraget innenfor budsjettrammen.

Da rivingen hadde startet i fjor høst, sa byråden til Dagsavisen at vannsklien skulle stå klar til sesongåpning i Frognerbadet, som er 18. mai.

I mellomtiden kom fredningsbestemmelser inn og forsinket arbeidet.

Lover å holde det innenfor kostnadsrammen

Frognerparken er et fredet område og det må søkes om tillatelse for å bygge. Dette hadde kommunen tatt høyde for før de begynte byggingen. Likevel dukket det opp hindringer.

Blant annet måtte rotsonen til eksisterende trær i nærheten av byggeområdet sikres før gravearbeider for sklien kunne starte.

– Alle som driver med bygging vet at det kan skje ting underveis som kan skyve litt på tidsplanen. Men nå håper jeg ungene i Oslo blir belønnet for tålmodigheten med en kjempefin sklie, sier Hansen.

– Slik det ser ut nå er det bare grunnmuren som er reist. Hvor sikker er du på at vannsklien vil være klar til sommeren?

– Per det vi får opplyst av dem som bygger så vil den være klar i månedsskiftet juni/juli.

– I fjor sa du til Dagsavisen at vannsklien skulle være klar til åpningen i år, er du trygg på at det ikke blir flere forsinkelser nå?

– Ja.

– Kostnadsrammen nå er 23,1 millioner kroner. Kan det bli dyrere?

– De pengene som er satt av er de pengene som skal brukes, svarer Hansen.