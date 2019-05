Masseslagsmål i Oslo og Bærum

Litt over midnatt kom meldingen om et masseslagsmål på Nationaltheatret stasjon østgående perrong.

Den gikk også ut på at én person lå bevisstløs, men ingen skadede ble funnet.

– Det var veldig kaotisk. Den første patruljen som kom frem, fikk raskt kontroll på et par personer, men så kom flere kamerater raskt til stedet. Flere av disse var aggressive mot en patrulje på utsiden, og vi måtte få frem store ressurser før det roet seg, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til Aftenposten ved 4-tiden.

Her er fasit fem personer i arresten, og minst én er siktet for vold mot offentlig tjenestemann.

– Typisk kebab-slagsmål

Ved 03-tiden braket minst 20 personer sammen i Bærum.

– Dette var et typisk kebab-slagsmål. To menn kom i konflikt med en gjeng, og det ble en slåsskamp. Da politiet kom frem var det også flere fra gjengen som slåss med hverandre, sier Skott.

Masseslagsmålet fant sted ved Sandviksveien, hvor flere av de anholdte forsøkte å gjemme seg inne på kebabsjappas toaletter.

Også her måtte politiet kjøre frem med store ressurser før de fikk kontroll.

Ti personer er anholdt, men ingen ble skadet, ifølge politiet.

Den eneste som var loggført med personalia ved 4-tiden, var en mann på 23 år.

Politiet understreker at de ikke ser noen sammenheng mellom de to masseslagsmålene, og at det var mer rus enn russ inne i bildet.

... SÅ slåss også russen ...

Oslopolitiet meldte om en hendelse ved McDonalds på Alnabru klokken 5.21 mandag morgen.

– En person som blør fra munnen, ivaretas av helse, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

Totalt var rundt 40 russ på stedet. Politiet har kontroll på to russebusser.

Skal være opp til 20 personer som slåss. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 5, 2019

Ingen skadde. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 5, 2019

Vi har nå kontroll på situasjonen. Ingen er skadet, vi er igang med avhør av de involverte. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 4, 2019