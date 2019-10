Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune hadde ikke oversikt over brudd på arbeidsmiljøloven i sine underliggende etater.

Da Aftenposten tirsdag ba om oversikt over tallene for 2018 og hittil i 2019, var svaret at tallene først måtte settes sammen i den enkelte etat og at det derfor ville ta noe tid.