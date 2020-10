Styret går inn for start av forprosjekt for Nye Oslo universitetssykehus

Styret i Oslo universitetssykehus gikk tirsdag inn for å gå videre med planene om oppstart av forprosjekt for nytt sykehus.

Sykehusdirektør Bjørn Atle Bjørnbeth fikk støtte for sitt forslag om å gå videre med forprosjektet. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

20. okt. 2020 21:40 Sist oppdatert nå nettopp

Aksjonistene holdt en visuell seremoni utenfor Rikshospitalet mandag i protest mot at deler av sykehuset skal rives allerede neste høst. Foto: Berit Roald / NTB

Vedtaket kom etter et forslag fra sykehusets direktør Bjørn Atle Bjørnbeth. Kun styrets tre ansattrepresentanter stemte mot, skriver Dagens Medisin.

Forprosjektet er en del av utviklingen av et nytt, stort region- og lokalsykehus på Gaustad i tilknytning til dagens Rikshospital, og det inkluderer blant annet riving av deler av Rikshospitalet. Rivingen skal gi plass til flere høyhus på det nye sammenslåtte sykehuset.

Planene har møtt kraftig kritikk. Flere mener de planlagte sykehusene vil bli for små for en voksende befolkning, mens fagmiljøene frykter for pasientsikkerheten. De ansattes representanter i styret, samt flere partier og pressgrupper ønsker at Ullevål, som er vedtatt lagt ned, skal bygges ut i stedet.

Sykehusansatte, LO og fem aksjonistgrupper i Oslo holdt demonstrerte mot planene mandag. De frykter at dersom forprosjektet først får klarsignal, vil det ikke lenger være mulig å stanse det prosjektet.

– Hvis dette nå går til forprosjektet, så blir det vanskelig å snu, og da er fotavtrykket i det nye sykehuset satt, sa leder i Fagforbundet OUS, Bjørn Wølstad-Knudsen, til NTB under en markering mandag.