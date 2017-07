Under en billettkontroll sent i mai mellom Romerike og Gjelleråsen, oppdaget en kontrollør noe rart. Tre ungdommer hadde tilsynelatende gyldig billett, men appen de brukte var ikke fra Ruter.

– Appen var så godt laget at kontrolløren var i tvil om at det var en ny løsning fra Ruter han ikke hadde fått beskjed om, sier Christian Fjær, som er ansvarlig for betalingsløsninger i Ruter.

Nå har kollektivselskapet anmeldt en 19 år gammel mann. De mener han står bak appen «Delingsbillett». Med den kunne reisende kjøpe tilsynelatende ekte billetter til langt lavere pris enn en ekte billett.

Fikk «ekte billett» til billettkontrollen

Ifølge anmeldelsen til Ruter, har 19-åringen kjøpt gyldige billetter, som han skal ha solgt tilgang til gjennom appen.

Kontrollørene har to måter å se om en billett er gyldig på. Et av dem er «dagens bilde», som er felles for alle med gyldig billett. Bildet skiftes ut hver dag.

Skjermdump, Ruter

I tillegg har hver bruker av Ruter-appen en QR-kode. Kontrollørene kan skanne QR-koden med en terminal, som deretter sjekker om billetten er gyldig i Ruters databaser.

Når noen har vist QR-koden i Delingsbillett-appen, har de fått en kopi av QR-koden fra den ekte billetten. De har også fått opp det riktige bildet for den dagen.

– Vi har vært borte i noen klønete forsøk på å forfalske billetter da appen ble introdusert, men ingenting av det var satt i system. Dette er det mest sofistikerte vi har sett hittil, sier kommunikasjonssjef Sofie Bruun i Ruter.

Nekter for å ha gjort noe ulovlig

Aftenposten har vært i kontakt med 19-åringen, som henviser til sin advokat Farooq Ansari i In Solidum advokatfirma.

– Utgangspunktet er at han nekter straffskyld, sier advokaten.

Ideen til appen oppsto ifølge Ansari da 19-åringen ville dele billetten sin med søsteren, slik de hadde gjort tidligere med en fysisk billett.

– Han fant ut at det ikke bare var han som hadde dette problemet: Det var ikke mulig å dele billetten kjøpt i appen.

– Hvis de hadde problemer med å dele billetten, hvorfor fortsatte de ikke bare å bruke et fysisk reisekort?

– Den nye generasjonen bruker elektroniske verktøy for å gjøre hverdagen sin enklere. Ruter har selv lagt opp til at man skal gjøre hverdagen enklere ved å bruke applikasjoner. Det er det han har gjort, å finne en løsning for seg og sin søster, sier Ansari.

Mener billettene er falske

Mens opphavsmannen hevder det er snakk om deling av gyldige billetter, mener Ruter det er snakk om en forfalskning.

På skjermbilder av nettsiden og appen, som Aftenposten har fått fra Ruter, hevder opphavsmannen at kun én person kan bruke den samme billetten samtidig.

Dette kan stemme, mener Ruter. Men de viser til at man skal ha gyldig billett under hele reisen. De som har brukt appen, har kun «lånt» QR-koden fra den ekte billetten når de har vist den frem under en kontroll, ifølge kollektivselskapet.

De argumenterer også med at hver telefon med Ruters app installert, får en unik ID. En billett er kun gyldig når den brukes sammen med den elektroniske ID-en, mener kollektivselskapet.

Skjermdump, Ruter

Kan ha blitt brukt av 2000 personer

Brukere av appen måtte laste den ned gjennom Testflight. Apple skal godkjenne alle apper som selges gjennom deres butikk, men med Testflight kan utviklere la opptil 2000 brukere teste appen før den lanseres.

Ifølge Ruter nådde appen maks antall brukere i mai.

– Hvor mange billetter kjøpte han inn, som folk kunne dele?

– Det vet jeg ikke. Men la det være klart: Det er alltid kun én person som bruker en billett på ett og samme tidspunkt. Det er ikke slik at flere personer har tilgang til samme billett på reisen, sier han.

Ifølge 19-åringens advokat Ansari brukte appen GPS til å registrere om man reiser eller ikke. Når man har stått stille i en tid, er ikke billetten lenger i bruk. Han vet ikke hvor mange billetter som ble kjøpt inn fra Ruter og så delt videre.

– Hvor mye penger har han tjent på dette?

– Det har jeg ikke snakket med ham om. Men la meg si det slik at han ikke er den eneste som har hatt et problem med at man ikke kan dele den elektroniske billetten.

Fjernet appen da Ruter tok kontakt

Nettsiden og appen er nå fjernet. Det skal ha skjedd etter at Ruter tok kontakt med 19-åringen.

I tillegg til å anmelde ham, vurderer de også å gå til sivilt søksmål. De vet ikke hvor mange «billetter» som er solgt gjennom appen, men antar at det er snakk om et stort omfang.

Skjermdump/Ruter

I tillegg til 19-åringen, blir tre jevnaldrende personer anmeldt for å ha brukt falske billetter.

– Det er synd at vi er nødt til å anmelde ungdommer. Vi vet at det har konsekvenser for dem. Men vi må gjøre det for å statuere et eksempel, og vise at dette ikke er noe vi tar lett på, sier kommunikasjonssjef Sofie Bruun til Aftenposten.

Omtrent halvparten av pengene som brukes til å drifte kollektivtilbudet i Oslo og Akershus, kommer fra de to fylkene. Resten av tilbudet finansieres gjennom billettsalg.

– Kollektivtrafikken er i stor grad tillitsbasert. Det er ingen sperreporter eller strikte kontrollregimer. Det er en stor fordel for brukerne av systemet, og gjør at det flyter bedre og blir hyggeligere å reise. Det er for å statuere et eksempel at vi slår ned på dette, sier Bruun.

Øst politidistrikt bekrefter at de har mottatt anmeldelsen. Det er foreløpig ikke tatt ut siktelse i saken.