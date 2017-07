Norway Cup er storforbruker av strøm. Selv om deltagerne har sin egen energi, er alt fra PC-er – veldig mange PC-er – til lydanlegg, vaffeljern, lyd, lys og veldig mye annet, avhengige av strøm. Veldig mye strøm.

Så mye strøm at dieselaggregatene, som hittil har produsert denne strømmen, slipper ut 50 tonn CO₂ på en uke. Det er like mye som tusen personbiler slipper ut i løpet av turneringen.

Et lite, diskret skur på Ekebergsletta gjør noe med det. Det skjuler et transformatorpunkt. Der blir Norway Cup koblet på byens strømnett.

Fakta: Norway Cup Starter med åpningsshow lørdag 29. juli. Avsluttes med finaler lørdag 5. august. I mellomtiden har 32.000 ungdommer på 1908 lag spilt cirka 6000 kamper på 89 baner 7 forskjellige steder i byen. Tilreisende deltagere bor på 31 skoler. Totalt jobber ca. 2000 frivillige for Norway Cup Norway Cup ble første gang arrangert i 1972. Norway Cup arrangers av Bækkelagets Sportsklub

Resten av året er strømforbruket på Ekebergsletta svært beskjedent. Derfor har det ikke vært lagt opp strøm. Bækkelagets Sportsklub har måttet bruke flere hundre tusen på å leie inn dieselaggregater for å få vaflene stekt, pølsene varmet og e-postene sendt.

Selv om bilene får bli, er det vanskelig å parkere på Ekebergsletta: I fjor leide private huseiere ut parkeringsplasser for å fylle behovet.

Norway Cup, Øya og Norwegian Wood blir bønnhørt

– Og det er selvfølgelig ikke bra. Som et stort et idrettsarrangement ønsker vi å gå foran og være mest mulig miljøvennlige, sier generalsekretær Tony Isaksen i Norway Cup.

De har lenge mast på kommunen om at de må få strøm på Ekebergsletta, slik at de som et stort idrettsarrangement kan gå foran og vise miljøansvar.

Nå er de blitt bønnhørt. Og ikke bare Norway Cup, det blir også lagt strøm til Frognerparken og Tøyenparken for å betjene festivalene Norwegian Wood og Øya.

Men å få cruiseskipene over på strøm, det sitter lenger inne.

Kommunen vil ha miljøvennlige arrangementer

– Oslo skal være europeisk miljøby i 2019. Byrådet jobber for en mer miljøvennlig by på alle sektorer, også innen kultur og idrett, sier byråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Ett resultat av arbeidet er at de har fått et permanent transformatorpunkt på Ekebergsletta. Med andre ord blir de koblet til strømnettet. Det gjør det lettere, billigere og mer miljøvennlig å arrangere Norway Cup. Men anlegget kan også brukes til for eksempel å produsere kunstsnø på sletta om vinteren.

– Hit får vi strøm. Så må vi distribuere den herfra til de forskjellige posisjonene hvor vi trenger strøm. Her er ikke alt gravd ned og klart, i år må vi i stor grad basere oss på et midlertidig opplegg. Men vi har ren strøm, sier Isaksen fornøyd.

– Hvorfor har dere ikke fått det for lenge siden?

– Godt spørsmål. Det beste svaret er kanskje at ting tar tid.

Sparer penger

I tillegg til at de sparer miljøet, sparer Norway Cup-arrangøren noen hundre tusen på leie av aggregater og kjøp av diesel. For de fleste idrettsarrangementer ville det vært betydelig, men for Norway Cup – som har en mye større omsetning enn de fleste andre – er det en dråpe i havet.

– Men det er alle dråpene som lager en stor elv. Også for oss betyr hver dråpe noe. Ved siden av miljøeffekten betyr strømmen at vi får frigjort midler til å gjøre ting som er mer fornuftige for oss som idrettsarrangør enn å brenne opp diesel, sier Isaksen.

Norway Cup er primært et breddearrangement, men for noen er viktig å hevde seg i toppen.

Strøm til flere arrangementer

Og det er altså ikke bare Norway Cup som nyter godt av den nye satsingen:

– Oslo har flere store arrangementer som er viktige for innbyggerne og tilreisende. Vi vil gjerne legge til rette for mest mulig miljøvennlige arrangementer og da er det å sørge for strømpunkter et viktig bidrag. Det er også god økonomi for arrangørene kunne koble seg på strømnettet istedenfor å leie inn aggregater, sier byråd Hansen.

Hun viser til at det har kostet 250.000 kroner å legge strøm til Frognerparken. Det er omtrent det Norwegian Wood bruker på å leie aggregater for én festival. Og når anlegget er på plass, er strømmen både miljøvennlig og billig.