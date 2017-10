Strengere reaksjoner som straff og utvisning er blant tiltakene som vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim (H) vil se nærmere på etter onsdagens topptunge krisemøte om vold og uro i Oslo-skolen.

Der deltok blant andre justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), sjef for Oslo-politiet Hans Sverre Sjøvold og Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Vil vurdere utvisningsregler

Asheim sier at han blant annet vil se på regelverket for å utvise elever.

– Dagens regelverk er så strengt at man ikke får utvist noen elever som burde vært utvist, sier ministeren.

– Men jeg er veldig opptatt av at vi da må sørge for at elevene ikke bare sendes ut av skolen, men blir fanget opp av en annen aktivitet, understreker han.

Justisminister Per-Willy Amundsen peker på at det må slås hardere ned på kriminalitet og vold i skolen.

– De som er «verstinger», må oppleve at deres handlinger får konsekvenser i andre enden. Det er veldig viktig, sier Amundsen.

– Det kan bidra til å avgrense problemet, mener han.

Hard kjerne

Ifølge politiet er det en kjerne på rundt 100 personer som står bak det meste av uroen. Også Oslos politimester mener det er svært viktig at politiet settes i stand til å slå ned på ungdommene i en tidlig fase.

– Det er helt avgjørende. Vi må sette grenser for atferd som er kriminell og uønsket, sier han.

Regjeringen har tidligere varslet at de vil bevilge 30 millioner kroner til politiet i Oslo sørøst som skal brukes til forebyggende arbeid.

Ifølge Sjøvold er det flere fellestrekk blant ungdommene, som dårlige språkferdigheter og fattig familiebakgrunn. Dessuten er de fleste av dem svake på skolen.

– Vi må samarbeide bedre med skolene for å forebygge kriminalitet, sier han.

Mer uro

Bakgrunnen for møtet er at tallet på rapporter om uro ved flere videregående skoler i Oslo har økt kraftig. Ifølge VG ble det i 2015 anmeldt 21 ulike voldshendelser, mot 47 anmeldelser i fjor.

Samtidig ble det i fjor rapportert om 1.940 tilfeller av vold mot lærere i Oslo-skolen, mer enn en dobling fra året før, ifølge Dagsavisen.

Gorm Kallestad, NTB scanpix

For et par uker siden slo rektor Terje Wold ved Stovner videregående skole fast at arbeidsmiljøet ved skolen ikke lenger er trygt på grunn av vold, trusler og uro.

Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl er fornøyd med signalene fra møtet, blant annet om et forsterket samarbeid mellom skoler og politi.

– Vi er enige om at dette er et sammensatt problem, kanskje først og fremst et klasseproblem, sier hun.

Utfordrer regjeringen

Samtidig etterlyser hun mer penger fra regjeringen for å forsterke områdeinnsatsen i Oslo sørøst og viser til at statens bidrag de siste årene er blitt kuttet fra 130 til 33 millioner kroner.

– Jeg har utfordret regjeringen til å matche det byrådet legger på bordet. Egentlig er dette et 50–50 samarbeid, sier Tellevik Dahl.

Tore Meek, NTB scanpix

I sitt budsjett for neste år har byrådet bevilget til sammen 125 millioner kroner til Groruddalssatsingen, Tøyen/Grønland og Oslo Sør.

– Man må jobbe bredt og ha lærere og miljøarbeidere, flere ungdomstiltak og flere fritidsarenaer. Men det koster penger å ansette flere voksne med kompetanse til å håndtere disse ungdommene som har så mye i bagasjen, sier Tellevik Dahl.