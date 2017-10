Mills har valgt å ta i bruk sitt eget industribygg fra 1950 til nytt hovedkvarter, og bygget får nå den gjeve prisen.

I jurybegrunnelsen heter det:

«Et dristig og ikke helt åpenbart valg for byggherren, som stod overfor en strategisk beslutning om ny lokalisering. Andre mer tradisjonelle alternativ ville være å rive for å bygge nytt eller selge for å flytte. Isteden ga de bygget en sjanse, ved å la arkitektene utforske muligheter til å finne løsninger gjennom transformasjon av eksisterende bygningsmasse. En mulighet som interiørarkitektene i Ledsten Arkitekter grep fatt i med en stor innlevelse, der de etterhvert inngikk et tett samarbeid med Element Arkitekter, som fikk ansvar for utforming av fasaden.»

Det vanket også hedrende omtale til de to andre finalistene, Kulturhuset Sentralen og boligprosjektet Dalsveien 40 C-B, under prisutdelingen i Rådhuset torsdag. I alt var 20 kandidater nominert.

Finstemt samspill

Ivan Brodey

Et godt samarbeid mellom interiørarkitekt/arkitekt og bruker har resultert i innovative løsninger på byggets premisser med bevissthet om kvalitet i valg av materialer og detaljer. Resultatet fremstår som et finstemt samspill mellom de eksisterende konstruksjoner og de nye elementene i bygget, mener juryen.

Det legges vekt på at prosjektet tilfører nærmiljøet nye kvaliteter og er et tilskudd til miljøriktig byutvikling i et område med et stort antall boliger når byen skal fortettes.

Lysende fasade skaper trygghet

Thomas Eckhoff

Det viktigste inngrepet i bygningsmassen er at det er åpnet ned mot underetasjen. Forbipasserende kan se ned til det matfaglige senteret som brukes til utprøving av nye produkter, og kontakten opp og ned til kantinens to halve nivåer mot fasaden gir dem mulighet til å ta del i bedriftens daglige virksomhet.

Fra innsiden gir dette en følelse av nærmest å sitte inne i parken.

Juryen gleder seg over et godt samspill mellom Sofienbergparken og bygget, som skaper opplevelse av trygghet i en tidligere mørklagt side av parken.

Oslo bys arkitekturpris ble opprettet av bystyret i 2000, og består av 50 000 kroner og diplom til arkitekten samt en plakett til bygningen.