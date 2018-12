Torsdag 13. desember skal styret i Helse Sør-Øst ta stilling til en rapport som foreslår å legge ned Ullevål sykehus og i stedet ruste opp Rikshospitalet/Gaustad og Aker sykehus.

Denne rapporten – en såkalt konseptrapport – anbefaler at Aker bygges ut til å bli et fullskala lokalsykehus, og at Gaustad/Rikshospitalet utvides betraktelig. Samtidig anbefaler rapporten at Ullevål sykehus sakte, men sikkert bygges ned.