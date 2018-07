– Hvorfor må vi ikke gi opp når vi møter vanskeligheter?, spør lederen fra den lille scenen midt i Telenor Arena.

Fra tribunen følger 18.500 tilskuere med på de store skjermene i salen. Den ene siden er satt av til den engelske versjonen av diskusjonen om bibelen.

– Det er sommerens høydepunkt, sier Andreas Hansen fra Drammen, som er en av 60.000 de som har besøkt Jehovas vitners stevne på Fornebu denne helgen.

– Fellesskapsfølelse

Hele resten av familien er kommet på besøk fra Alta til østlandet for å delta på tidenes største samling for Jehovas vitner i Norge.

– Det er jo en fest og en høytid, da vil man gjerne pynte seg, sier Hansen som har trukket i kofte for anledningen.

– Vi er blitt kjent med folk fra veldig mange land, det er en veldig fellesskapsfølelse, sier kona Kristin L. Hansen.

Totalt har nesten 60.000 besøkende vært innom Telenor arena rett utenfor Oslo siden fredag.

Samlet på Ullevål i 1965

Jehovas vitner har mer enn åtte millioner medlemmer i 240 land. I tillegg kommer barn og andre som ikke driver aktiv forkynnelse. I Norge er det nesten 12.000 såkalt «aktive forkynnere» fordelt på 167 menigheter.

– Stevnet er åpent og gratis for alle som vil delta, sier Tom Frisvold, pressekontakt for arrangementet.

Hver sommer samles vitnene til stevner rundt om i landet, men for første gang siden 1965 er de samlet til et internasjonalt fellesarrangement i Oslo.

Den gang var arenaen Ullevål stadion, dagen etter en landskamp. Dermed måtte vitnene bruke hele natten på å rydde for å gjøre klart til de 7.000 utenlandske gjestene, skriver de på nettsidene sine.

Fakta: Jehovas vitner Etablert i USA i 1870-årene, først som en bibelstudiegruppe, etter hvert som et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell. Regner Jehova (Gud) som bibelens virkelige forfatter og bibelen som Guds ufeilbarlige ord og den eneste nødvendige veileder i alle livets spørsmål. Den viktigste aktiviteten er bibelstudier. I 2016 hadde Jehovas vitner 8.340.982 medlemmer i 240 land. De som telles som medlemmer er bare de som «aktivt forkynner det gode budskap om Guds rike hver måned. De kan være døpt som Jehovas vitner eller ikke døpt, men kvalifisert til å delta i forkynnelsesarbeidet. I Norge er det 11.652 forkynnere som gir bibelsk undervisning fordelt på 167 menigheter. Medlemmene samles to ganger i uken i forsamlingshusene som kalles «Rikets sal». Kilder: Store norske leksikon, Jehovas vitners nettsider (jw.org).

På stevne med matpakke

3.500 deltagere er invitert fra USA, Storbritannia, Nederland, Nepal, Japan, Australia, Sverige og Finland. Nordmennene har for effektivitetens skyld tatt med seg matpakke, mens de utenlandske delegatene får utdelt matpakker.

– De tar så godt vare på oss. Jeg får tårer i øynene, det er så mye kjærlighet, sier Erica Brown fra Pennsylvania i USA.

Da menighetene ble invitert til å delta på stevnet i Norge, sendte hun inn en søknad.

– Jeg har ventet på dette siden oktober, sier Brown.

Ekteparet Sadanori og Kayoko Fujito Nakatsu fra Kobe i Japan besøker Norge for første gang for å delta på stevnet.

– Det er et vakkert land. Vi er her for å møte andre vitner, sier de.

Men det blir også litt tid til sightseeing etter stevnet.

– Vi har vært i Holmenkollen, og mandag skal vi på museum, sier Sadanori Nakatsu.