Mandag ved 20-tiden var politiet godt synlig ved torget på det lille senteret.

Politiets mobile post, en bobil som fungerer som kontor, sto parkert. Noen politifolk sto ved den, og snakket med folk som gikk forbi. Flere slo av en prat med politifolkene som sto der.

På den lille kroen Rudolfs pub så det ut til å være god stemning, og restauranten der en skyteepisode fant sted to dager tidligere var åpen igjen.

Flere hendelser på Vestli og andre steder i Oslo, har skapt en stor debatt om årsaker og hvordan man skal tolke de ulike episodene.

Vestli har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Fredag 20. og lørdag 21. april ble natteravnene sjikanert og kastet stein mot. Natteravnene har stanset patruljeringen inntil videre.

Uken etter, lørdag 28. april, ble det avfyrt et skudd på en pizzarestaurant på senteret. Politiet fikk først melding om at det var en stor ansamling med ungdommer på stedet, før de senere fikk melding om at det var avfyrt skudd. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet i saken.

Natt til 1. mai var rolig i hele Oslo politidistrikt, ifølge operasjonsleder Tor Jøkling. Ett unntak var en melding om et 20-talls ungdommer med balltrær og stein på en bro over Østre Aker vei mellom Stovner og Haugenstua. De skal ha vært i alderen 13–14 år.

– De ble kontrollert, og det ble funnet et balltre på en 14-åring. Det var ingen dramatikk da vi kom dit, sier Jøkling. Politiet vet ikke hva de skulle. Samtlige foreldre til de mindreårige ungdommene ble oppringt.

Dagen etter, ved 23-tiden 1. mai, måtte politiet rykke ut etter et slagsmål hvor rundt 20 ungdommer var involvert på Vestli.

Torgeir Strandberg/Aftenposten

– En utvikling som må stanses

Nasim Khaliq, FAU-leder ved Vestli barneskole, har bodd på Vestli i 18 år.

– Jeg har opplevd at det har skjedd ting, spesielt siden i fjor sommer, men mener det er en liten gruppe som er utsatt. Vi vanlige borgere på Vestli og Stovner merker ikke så mye til det, sier hun til Aftenposten.

Hun viser til episodene hvor steiner er blitt kastet mot biler fra en bro, bilbranner, snøballkasting og steinkasting mot vektere og politi, og senest skyteepisoden på senteret i helgen.

– Det er en utvikling som må stanses, understreker hun.

Aftenposten treffer flere ungdommer som bor i området denne kvelden, men ingen av dem ønsker å intervjues eller bli tatt bilde av. De gir alle klart uttrykk for at de mener pressen kun er der for å skrive negativt om dem og stedet der de bor. De trekker også frem et manglende fritidstilbud, men at Vestli ellers er et fint sted å bo.

Starter folkeaksjon for å engasjere flere

Nasim Khaliq er tydelig på at hun ikke skal flytte fra Vestli, og at det allerede er satt i gang flere tiltak. Det blir åpnet en fritidsklubb for barn fra 1. til 4. klasse, biblioteket på Stovner holder åpent til 23 og har flere tilbud enn bare utlån av bøker (blant annet en Nintendo Switch), og en åpen idrettshall på fredager.

Denne uken tar FAU initiativ til en aksjon for å øke engasjementet blant foreldre og dem som bor i området.

– Jeg føler at vi på Stovner og Vestli viser at vi vil ha forandring. Vi skal servere morgenkaffe fremover, der vi deler ut løpesedler hvor vi oppfordrer naboer og foreldre til å bli mer sosiale, sitte ute når barna leker og passe på at våre unge er hjemme til innetiden.

Hun ønsker også et bedre fritidstilbud til unge, særlig for dem som ikke har mulighet til å delta i idrett.

– Jeg skulle ønske at idretten for barn og unge kunne være gratis. Jeg har tre barn i Vestli IL, og vet hvor mye det koster i løpet av et år. Uheldigvis har ikke alle foreldre penger til det. Hvor lett der å få til, vet jeg ikke, men jeg tror idretten er med på å skape trygghet.