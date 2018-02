Politiet fikk melding fra brannvesenet om hendelsen klokken 04.41 natt til onsdag. Brannen oppsto i Stanseveien på Grorud i Oslo.

– Det er to lastebiler som er overtent, og brannvesenet er i gang med slukkingsarbeidet. Bilene står i nærheten av et industribygg, men det er så langt ingen fare for spredning, sa operasjonsleder Bente Otterstad i Oslo politidistrikt til NTB rett før klokken 5.

Det var stor røykutvikling på stedet, og røyken trakk delvis inn i industribygget som ligger i nærheten.

Nordlisvingen. Nødetatene rykker ut til en melding om brann i bil. #Oslo — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 14, 2018

Brannen i lastebilene er slukket, en del røyk i bygget ved siden av. Er i etterslukfasen. https://t.co/Cdy86uyd4s — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) February 14, 2018

Rundt 20 minutter senere meldte Oslo brann- og redningsetat at brannen var slukket.

Politiet har avhørt vitner og gjennomført sikring av spor på åstedet. Det har ikke fått noen meldinger om personskader i forbindelse med brannen.

Det er for tidlig å si om brannene er påtent, opplyser Vidar Pedersen ved operasjonssentralen i Oslo politidistrikt.

– Men det er en teori vi absolutt ikke utelukker, sier Pedersen til Aftenposten.

I forrige uke brant to varebiler på Vestli få kilometer unna nattens brann.