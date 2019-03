Innsatsleder i Oslo-politiet, Steinar Bjerke, opplyser at det til sammen var fire biler som brant ved Tøyenbadet. Politiet fikk melding om brannene ved 20.40-tiden og jobber ut fra at de er påsatt. - Brannvesenet kom raskt til stedet og fikk slukket brannen, forteller Bjerke, som opplyser at det dreier seg om personbiler.

- Vi har gjort en del søk i området etter gjenstander og personer, men har foreløpig ikke funnet noe.

Hans O. Torgersen