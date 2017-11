Da man la planene i 2014, ble det budsjettert med at det ville koste 6,5 millioner kroner å restaurere to rådhusbrygger. Nå er man ferdige med én, og den kom på 35 millioner.

Her kan du lese mer om viderverdighetene som har gjort bryggen så dyr.

– Da man begynte å grave, ble det raskt klart at bærekonstruksjonen på deler av bryggen var dårlig, og at veldig mye hadde nådd sin forventede levetid. Dermed ble arbeidet mer omfattende og dyrere enn vi trodde, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Bryggeåpning

Men nå er det glemt, for torsdag ettermiddag skal byråd Lippestad åpne den nye praktbryggen.

– I tillegg til at den er oppdatert og tilfredsstiller tidens krav, så er den like fin som den var da Fridtjof Nansen kom tilbake med Fram og la til ved bryggen til stor jubel i 1896, sier Mathisen.

Nytt treffpunkt midt i smørøyet?

Han frister med sentral beliggenhet, glass i deler av bryggegulvet og et digert nett helt ytterst hvor man rett og slett kan slange seg når klimaet tillater det.

Øybåtene trekker folk til Rådhusbryggene

– Vi håper den nye bryggen, som ligger midt i smørøyet, skal bli en attraksjon som trekker til seg både liv og røre. Dessuten skal den være et sted med båtanløp og maritim aktivitet.

Åpen for gode ideer

– Og på land?

– Der trenger vi litt hjelp, sier havnedirektøren.

Oppå bryggen har han nemlig et langt og smalt skur som han ikke vet hvordan han skal bruke: – Vi ønsker oss et utadrettet tilbud som kan trekke til seg folk og aktivitet, og vi er åpne for alle gode forslag. Det kan gjerne inkludere servering, kulturelle aktiviteter og en båt ved brygga.