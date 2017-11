Det er feil å si at det koker av liv i Kvadraturen midt på en sur torsdag i november. Det er ikke mye som koker i novemberregn og sludd. Men Elisabeth Hammerø er på shopping.

– Jeg er her fordi jeg har registrert at det er blitt mange kule butikker i strøket, sier Hammerø. Hun innrømmer at hun er over snittet interessert i mote og shopping.

– Små sentrumsbutikker er dyre?

– Det koster litt mer, men jeg vil ikke si at det nødvendigvis er dyrt. De har fine kvalitetsting, og det er ting ikke alle har kjøpt på senteret. Jeg er glad i akkurat dette merket, og jeg finner ikke en sånn butikk noe annet sted her i landet. Fra Torshov er det mye enklere å reise til Kvadraturen enn til Berlin eller Paris, smiler Hammerø.

Signe Dons

Og det er honning i ørene til Petter Gedde, administrerende direktør i Blender Retail som distribuerer flere luksusmerker.

Vokser frem som Oslo Fashion District

– Det er sånne kunder vi ønsker! Shopping i sentrum skal være noe annet enn å dra på senteret. Her finner du ikke det de har i kjedebutikkene som finnes over alt, sier Gedde som har etablert flere klesforretninger i området, blant annet tre på rekke og rad i Prinsens gate. Og som mener strøket er i ferd med å endre karakter fra historisk bakevje med lyssky miljøer til trendy motestrøk.

– Ja, vi er her fordi dette strøket er i ferd med å etablere seg som Oslos Fashion District. Her finner du butikkene som fører høyprofilerte, internasjonale motemerker. Hit trekker målgruppen vår, her vil vi være.

– Et strøk uten prislapper hvor alt er dyrt og eksklusivt?

– Ikke nødvendigvis, jeg vil heller si unikt. Men selvfølgelig kan en butikk som det finnes én av i byen eller landet og som selger kvalitet, ikke konkurrere på pris med kjedebutikkene som det er hundrevis av. Vi må gi kundene andre opplevelser, sier Gedde.

Bilen – det urbane svaret på ulven

På veien mot et bedre byliv jobber Byrådet for å få «verdens desidert største bilfrie sentrum». Det vil gjøre det dyrere og vanskeligere å kjøre bil til og i sentrum. 700 parkeringsplasser skal fjernes fra bygatene innen utløpet av 2018, men det skal være igjen 9500 i parkeringshus. Bystyre- og MDG-politiker Eivind Trædal vakte oppsikt da han på Facebook skrev at handel ikke var så viktig, det var så mye annet å gjøre i sentrum.

I 2009 bodde det 600 i Kvadraturen. Ekspertene mener flere bør bo i der. Det vil gi mer liv.

Det synes Gedde er et pussig syn. Han mener handel hører hjemme i sentrum.

– Absolutt, en by er vel en handelsplass som har utviklet seg. Men jeg er enig med politikerne i at et bysentrum også må ha andre tilbud, som museer, spisesteder og gallerier. Jeg ser ingen motsetning, det brede tilbudet gir sentrum særpreg.

Kvadraturen er området mellom Akershus festning og Grensen:

Politikerne – og folket

– Hva synes du om politikernes innsats for å skape liv og røre og aktivt byliv?

– Jeg er enig i mange av målene deres, men synes de er for enøyde og fundamentalistiske og har noen pussige virkemidler. Jeg synes de tar lite hensyn til beboerne i byen når de setter opp et digert, klumpete utendørskontor midt i gaten eller fjerner parkeringsplasser uten å erstatte dem med noe. Det blir ikke aktivt byliv av sånt, mener Gedde.

Hva mener folket? Kommunen spurte i sommer folk i Kvadraturen hvordan de mente strøket kan vitaliseres. Svarene spenner vidt, fra flere trær og bedre belysning, til gatekontorer og åpning for å bruke gater som badmintonbaner i perioder.

Tilgjengelighet

Næringslivet i området er med på laget, men store deler av det har en bekymring: tilgjengeligheten. Og da er vi tilbake til bilen.

– Ingen ønsker sentrumsgater stappfulle av biler i kø. På den annen side har folk bil, og mange er avhengige av den. Jeg er en sterk tilhenger av et bilbegrenset sentrum. Men vi ser at lørdagshandelen i sentrum går ned. Jeg tror det er fordi det er nesten umulig å ha med seg bil. Men det bedrer vel ikke miljøet at kundene i stedet kjører til Strømmen eller Sandvika og gjør unna lørdagshandelen? spør Gedde.

En som eier flere gårder i området, sukker oppgitt over den bilfrie drømmen:

– Den skaper problemer for nødvendig varelevering og for håndverkere som er avhengige av bil. Mange av dem nekter å ta jobber her fordi det i beste fall er dyrt, i verste fall umulig å ha med seg bilen.

Til tross for problemer, Gedde har tro på at den historiske kvadraturen også har en fremtid:

– Ja, den ligger sentralt og har kvaliteter som sjarm, historie, eksempler på fin arkitektur og mange unike butikker.