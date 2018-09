Hvert år hedrer Oslo kommune ny, god arkitektur som de mener er et tilskudd til byen og byens utvikling.

I år er det plukket ut tre finalister av svært ulik art. To gangbroer, et kulturhus og et boligprosjekt for unge konkurrerer om prisen.

De tre prosjektene, Gangbroene Bumerangbru og Jungelbru på Alna, førstehjemsboligene i Ulsholtveien 31 på Furuset og Kulturhuset 2.0 ved Youngstorget, stilles nå ut på Oslo rådhus.

Vinneren får prisen overrakt av ordfører Marianne Borgen 18. april.

– Dette er bra prosjekter for byen vår! sier Victoria Maria Evensen (Ap), leder av byutviklingskomiteen i Oslo bystyre.

– Et fellestrekk er at finalistene utnytter og forbedrer stedsspesifikke kvaliteter på en omsorgsfull og intelligent måte. Dette gir fremragende arkitektur med begrensede virkemidler, sier Ellen Hellsten, leder av Rådet for byarkitektur.

Bumerangbru og Jungelbru på Alna

SOPHIA RUFF

Den gyngende Jungelbru krysser det dyptliggende bekkefaret. Bumerangbru er løftet og slynget i vinkel over Ytre Ringvei og gir utsyn gjennom trekronene mot byen.

Utdrag fra juryens vurdering:

«Med en leken og spennende utforming er broene nyskapende tilskudd til byen. De sikrer en etterlengtet kobling til det blågrønne nettverket som gir verdifulle naturopplevelser for liten og stor.»

Kulturhuset 2.0

JAN KUHR

En verneverdig murgård med tre bygninger fra 1885 er totalrehabilitert og har fått nytt innhold som møteplass og kulturarena. Originale kvaliteter er hentet frem, tekniske og funksjonelle elementer lagt til.

Fra juryens vurdering:

«Et fremragende og inspirerende prosjekt av høy kvalitet hvor en typisk Oslo-bygård er nennsomt gjenbrukt. En overordnet idé om å knytte folk sammen er omsatt til ny inkluderende arkitektur.»

Førstehjemsboligene i Ulsholtveien 31, Furuset

ARE CARLSEN

Boligene for unge i etableringsfasen er kompakte, klimavennlige boliger med sjenerøse og varierte uterom som inviterer til sosialt fellesskap. Bygningenes plassering på eiendommen gir rom for en stor, felles hage.

Fra juryens vurdering:

«Et særdeles vellykket eksempel på bærekraftig planlegging på flere plan; fysisk, sosialt og økonomisk. Helhetskonseptet med et fokus på bomiljøet gjør dette til et viktig forbildeprosjekt.»