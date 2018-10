Det bor 72 personer i bygården i Askergata på Torshov, og syv av disse evakuerte seg selv etter at det begynte å brenne i et søppelrom, skriver VG. Operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt sier røykutviklingen gjorde at det var bedre å la de øvrige beboerne holde seg inn i stedet for å evakuere dem.

Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg til boligmassen.

– Det har vært mye flammer og mye røyk, men brannvesenet har kontroll. Per nå er det ikke meldt om noen som er skadet, forteller Stokkli til avisen klokken 2.05.

– Brannen fremstår som påsatt, sier operasjonslederen.