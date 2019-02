I mai fjor ble planene om et gigantisk bygg på Sukkerbiten i Bjørvika presentert. Planen er å bygge et fotografiets hus mellom Operaen og det nye Munchmuseet.

Det er det ikke alle som er like begeistret for. Oslo SV mener Sukkerbiten må bevares som et permanent friområde. Derfor går de til valg på å omregulere området.

Fakta: Sukkerbiten I forbindelse med byggingen av senketunnelen i Bjørvika ble det laget en helt ny øy ytterst på den tidligere Bjørvika-utstikkeren. Navnet kommer fra den hvite murbygning som ble brukt av losse- og lastearbeiderne i havnen. Etter at murbygningen ble revet i 2010, er øya blitt brukt til en rekke ulike arrangementer, konserter, byutviklingsdebatter og utstillinger.

– Aller først trenger Oslo flere arealer for å bade og gi folk tilgang til sjøen. Sommeren i fjor viste at vi trenger mer plass. På enkelte dager var det rundt 30.000 som brukte Sørenga sjøbad. Sukkerbiten er et av de vakreste og beste områdene å bade på, derfor er det viktig at området ikke bygges ned, men heller åpnes opp, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV.

Partiet vil aller først ta saken opp i bydelsutvalget i Gamle Oslo. I dag er det regulert for mindre bebyggelse knyttet til rekreasjonsformål. Et fotografiets hus på opptil 5000 kvadratmeter krever ifølge Oslo SV en omregulering og må da opp til politisk behandling i bystyret. Her vil partiet jobbe for å få flertall for å si nei til en slik omregulering.

– La Operaen skinne

– Et vel så viktig argument er hensynet til Operaen. Når du kommer sjøveien synes vi det er viktig at du kan se Operaen. Et ruvende bygg på Sukkerbiten vil gjøre at Operaen ikke vil bli like synlig fra sjøen, sier Eidsvoll.

For SV i Gamle Oslo er det også viktig at vanlige folk skal kunne bruke området uten å måtte bruke penger.

I forrige uke ble også «Sukkerbitens venner» etablert. De er ute i samme ærend. De vil hindre at Sukkerbiten» blir bebygd av Fotografihuset.

– Vi er en liten gruppe med god forankring i ulike partier i bydel Gamle Oslo. Målet er at Sukkerbiten skal tilbakeføres som en friområde ved fjorden for ulike fjordaktiviteter. Det er en strålende idé å lage et Fotomuseum i Oslo, men vi mener det blir helt feil å ta i bruk den fineste utsiktstomten i Bjørvika. Det finnes så mange tomme kulturbygg som kan passe for et fotografiets hus, sier Sverre Jervell i «Sukkerbitens venner».

Aksjonistene mener Sukkerbiten må utvikles i tråd med bystyrets vedtak fra 2008 om Fjordbyen, der målsettingen er å åpne byen mot fjorden på en måte som kommer hele befolkningen til gode.

Vil ha svømmebasseng

– Vårt klare utgangspunkt er at dette området skal tilbakeføres som rekreasjonsområde for hele byens befolkning, sier Jervell.

Selv er han styreleder i Sørenga badstu- og helårsbadeanstalt (SBHA), en ideell forening som driver de flytende badstuene foran Operaen. Foreningen jobber nå for å få på plass et flytende oppvarmet helårs-svømmebasseng i indre havn. Det planlegges forankret på Sukkerbiten.

– Det er jo utrolig at Oslo har en ubebygd øy fem minutter fra Oslo S. Ingen annen europeisk hovedstad har noe lignende. Området må bli en grønn plattform for alle typer fjordaktiviteter. Dersom det nå bygges et stort fotomuseum her, vil dette vakre området blir bundet opp for generasjoner fremover, sier Jervell.

Åpnes opp for rekreasjon

Det er Oslo Havn som i dag eier Sukkerbiten gjennom Hav Eiendom. De har en intensjonsavtale med Fotografihuset AS om å bygge på øya.

Kjell Kalland, administrerende direktør i HAV Eiendom, understreker at det ikke er behov for noen omregulering for å få bygget fotografiets Hus.

– Det som er regulert av bebyggelse på Sukkerbiten og området innenfor, dekker fotografihusets behov. Vi har derfor ikke tenkt å øke volumet. Alle hensyn til siktlinjer, høyder og hensyn til den estetiske verdien av Munchmuseet og Operaen blir tatt hensyn til, understreker Kalland.

Samtidig påpeker han at kravene fra aksjonistene om å bruke området til rekreasjon også vil bli ivaretatt.

– Definitivt, ja. På området innenfor Sukkerbiten mot Operaen skal det etableres en park, med badestrand, badeanlegg, toalett- og skiftefasiliteter. Alle de tingene som disse etterlyser i området vil bli ivaretatt. Det kommer i tillegg til fotografihuset. Her blir de ikke enten eller, sier Kalland.