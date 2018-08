I en e-post fra Rye til Bymiljøetaten i Oslo kommune to dager før klubben skulle arrangere tradisjonsrike Oslo Triatlon 11. august, het det:

«På lørdag vil det være cirka 2400 passeringer i Maridalen og vårt verste scenario vil være stygge ulykker med deltagere (...) Det er jo åpenbart at en 5–10 centimeter langsgående bred sprekk i kjøreretning kan få fatale konsekvenser for en syklist med cirka 3 centimeter brede dekk.»

Egne felt, ombygging og skilting. 15 kilometer med vei skal byrådet tilrettelegge for syklister i 2018. Venstre etterlyser flere rene sykkelveier.

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

– Dårligere enn noen gang

Det åtte kilometer lange strekket mellom Brekkekrysset og Skar i Maridalen brukes ikke bare til konkurranser. Det er svært populært for byens mosjonister. På en helt vanlig høst-søndag er veien en salig blanding av bilister som skal på tur, joggere, syklister og folk på rulleski.

Det er spesielt de i de to siste gruppene som merker at asfalten ikke er det den engang var.

– Den er dårlig. Dårligere enn noen gang, sier 50 år gamle Bengt, som ikke ønsker etternavnet sitt i avisen.

Dan P. Neegaard

Han har nettopp styrt ned den skumleste bakken på tynne rulleskihjul. Asfalten er full av lumske sprekker.

– Man må følge veldig, veldig godt med. Med alle disse hullene er det fort gjort å gå på trynet. Og i såpass stor fart som man får, vil ikke det være noe gøy.

Et hull i asfalten kan selvsagt være en bagatell. Men et hull i asfalten når man holder 30 kilometer i timen på rulleski eller det dobbelte på sykkel kan ende i alt annet enn bagateller.

– Med så mange folk som beveger seg her, er det veldig rart at det ikke skjer noe. Området er ekstremt mye i bruk, så hvis kommunen skal bruke penger på noe, er det sikkert lurt å gjøre det her, sier Bengt, før han forsvinner videre innover i dalen.

Der rødmerke etter rødmerke markerer hvor man må være ekstra våkne.

– Må tas tak i

Sportsklubben Rye tok grep da den fikk inn svært mange bekymringsmeldinger fra deltagere i ukene opp mot konkurransen. Klubben begynte å melde inn hull i meldingstjenesten Oslo kommune har opprettet for at hvermannsen kan si fra om mangler i byen.

Kommunikasjonen mellom klubben og Bymiljøetaten viser at det er forskjellige oppfatninger om hva som er et farlig hull som bør lappes, og hva som ikke er det.

– Bare noen av hullene ble fikset. derfor dro vi til slutt på Biltema og kjøpte 30 bokser med merkespray, sier forteller stevneleder Jonas Sundet.

Dan P. Neegaard

Syklisten Asle Slettmoen, som Aftenposten møter innerst i Maridalen, er imidlertid ikke i tvil:

– Veien burde ha vært asfaltert i mai. Se bare her! sier han, og peker på sprekkene foran seg.

– I verste fall havner man på sykehus. Da er ny asfalt en temmelig billig forsikring. Dette må tas tak i, sier Slettmoen.

Dan P. Neegaard

Bymiljøetaten svarte ikke på Aftenpostens henvendelser søndag. Til Nordre Aker Budstikke sa presseansvarlig Monika Thorud Olsen i april:

– Maridalsveien blir vurdert opp mot alle andre veier i Oslo som har behov for ny asfalt. Disse veiene blir vurdert ut fra hvilken standard, trafikkmengde og hva slags trafikk som trafikkerer veien. Maridalsveien står foreløpig ikke på listen over planlagt asfaltering i 2018, men vi vil selvfølgelig lappe det som måtte være av hull.