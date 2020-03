Utesteder over hele landet har knapt hatt en så utrygg fremtid som nå. Koronaviruset fører til stengte dører, samtidig som flere eiere må betale husleie på flere hundre tusen i måneden.

I Oslo har noen tatt saken i egne hender for å bevare sitt sted. Det startet med et innfall av Jostein Hestøy, musikkentusiast og stamgjest på puben Last Train i Universitetsgata som åpnet i 1984.

– Man hører at bransjen sliter og begynner å tenke på sitt eget stamsted som antakeligvis sliter de også. Da tenkte jeg ok, la oss sette i gang en liten kronerulling.

Tanken hans var enkel: «Bidra med noen kroner hver gang du tenker på Last Train, føler deg tørst og tar en øl, brus, kaffe eller pjolter hjemme.» Enkelt, men kraftfullt. Så langt, fredag formiddag, er over 160.000 kroner samlet inn til eierne av Last Train gjennom nettstedet bidra.no.

Fakta: Last Train Pub i Universitetsgata i Oslo som åpnet i 1984. Holdt sin første konsert i mars 1990, med bandet TV Personalities øverst på plakaten. Siden den gang har band som Lives, Gluecifer, Hellacopters, Big Bang, The Hives, We og Madrugada gjestet stedet. Det kom også ut en bok om stedet i 2012, «For riket er ditt» skrevet av Birger Emanuelsen.

– Begynte bortimot å grine

– Vi er helt overveldet. Jeg begynte bortimot å grine i går, sier daglig leder Martin Rustad Dynna.

Han forteller at de tidligere denne uka var usikre på barens fremtid. Alle de 17 ansatte er permiterte etter de måtte stenge dørene 12. mars. Rustad kaller situasjonen for surrealistisk. Da hjelper det å vite at de har venner som vil hjelpe.

– I hvor stor grad hjelper dette dere fremover?

– Veldig. Vi var ganske bunnskrapet etter å ha tatt valget i begynnelsen av året om å ta over sjappa. Det er ingen på toppen som tjener noe særlig, og vi hadde ikke klart å bygge opp en buffer før koronaviruset gjorde Oslo folketom, sier Dynna.

Årsresultatet for 2018 viser at de hadde et underskudd på nesten 400 000 kroner.

– Med disse pengene er det en større sjanse for at vi kan henge med videre.

– Det kan ikke skje

– Jeg velger å ikke anerkjenne problemstillingen om at Last Train skal stenge, for det kan ikke skje, sier Frithjof Jacobsen.

Han er produsent i Monster, påtroppende politisk redaktør i DN og kjent som vokalist Biff Malibu i rockebandet Gluecifer. I en periode gjennom 1990-tallet «bodde» han og bandet på Last Train.

– Når stedet har klart seg så lenge gjennom alt som har endret seg og er ødelagt i sentrum, tenker jeg at de må klare dette også. Last Train er en kakerlakk med et hjerte av gull, sier Jacobsen.

Stedet og folkene som jobber der har vært viktige for byen i to-tre utelivsgenerasjoner. Mest kjent for rock, men mange andre, som bokbransjen, bruker også stedet. I 2012 ble det gitt ut en bok om Last Train-historien.

– Last Train er et landemerke og en viktig del av bybildet. Et kultursted som kunne vært i hvilken som helst storby av rang, sier Audun Vinger.

Han er skribent, tidligere redaktør i Natt&Dag og jobber nå i magasinet Jazznytt, som holder slippfester på Last Train.

– Jeg elsker nye bevegelser i kulturen, men det noe med kontinuteten også. Å kunne være på steder der store ting har skjedd før, som på Last Train. Det vi alle skjønner nå, er hvor økonomisk utsatt alle utesteder er. Hver eneste halvliter teller, sier Vinger.

– Som å komme hjem

– Last Train er steder hvor man har brukt penger man ikke har, og mer tid enn man burde.

Julie Forchhammer er tidligere sjef for Vinjerock og har vært en gjenganger på Last Train i 25 år. Hun sier at det å komme til Oslo og sette seg i baren er som å komme hjem.

– Hva er ditt beste minne derfra?

– Noe som ikke innebærer å spy på do? sier hun og ler høyt før hun forteller om tidlig 2000-tall og de mange Oslo-bandene som hang på puben.

– Det var noen kritiske år da Gluecifer of Turboneger var uvenner. Begge hengte i baren, og du kan tro det var dårlig stemning. Gjestene var enten «team Glu» eller «team Turbo», mens de som jobbet der måtte være Sveits.

En viktig scene for nyetablert musikk

Når plater ikke lenger blir solgt, er det blant annet spillejobber artister og band tjener penger på. Da trengs det små steder hvor nye artister får vise seg frem. At flere steder vil gå konkurs nå, har noe å si for rekrutteringen i musikkbransjen og hvem som slipper til, mener Jostein Hestøy.

– Last Train har vært navet i musikkoslo siden 80-tallet. Men det er småstedene som forsvinner først i krisetider som dette, og da vil man ende opp med en monopolisering også av musikken, sier han.

Samtidig ser han med glede på alle de digitale konsertene som finnes rundt om på sosiale medier for tiden.

– Artistene har fortsatt en mulighet til å nå et publikum. Det er utrolig hvordan vi tilpasser oss.