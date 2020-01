Torsdag gir byrådet i Oslo grønt lys for byggingen av «Supergrønland», en leke- og aktivitetspark på området som i dag kalles Olafiagangen på Grønland.

Her vil det blant annet komme ballbinger, som kan gjøres om til skøytebaner på vinteren, klatreapparater, ulike former for vannaktivitet knyttet til Akerselva, husker, bord og benker, samt treningsapparater for utendørs trening.