Saken oppdateres

Dette er én av mange ambisjoner i byrådets klimastrategi for Oslo frem mot 2030, som byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) presenterer på en trikk i Oslo fredag formiddag.

– Dette er den mest ambisiøse klimastrategien for noen storby i verden. Sammen med Oslos innbyggere og næringsliv vil vi i de neste 11 årene jobbe for å fjerne de gjenværende kildene til klimagassutslipp i byen. Sånn gjør vi Oslo til en enda bedre by å bo, jobbe, leve og investere i, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Olav Eggesvik

Uklar kostnad, men trenger milliardanlegg for å nå målet

For å få til dette har byrådet foreslått fem overordnede mål og 16 delmål. I det 57 sider lange strategidokumentet, som ble offentliggjort fredag formiddag, kommer det blant annet frem at byrådet vil:

Redusere klimagassutslippene i 2030 med 95 prosent relativt til 2009-nivå. For å få CO2-regnestykket til å bli negativt, vil byrådet sørge for at byens natur forvaltes på en måte som gjør at opptaket av klimagass i skog og vegetasjon blir høyere. Det er også avgjørende for målet at et anlegg for fullskala karbonfangst ved avfallsanlegget på Klemetsrud kommer på plass.

At alle personbiler som kjører på hovedstadens veier skal være utslippsfrie innen 2030, og at kollektivtrafikken skal være utslippsfri innen 2028.

At biltrafikken skal reduseres med en tredjedel i 2030 sammenlignet med 2015.

– Faktum at det gjøres altfor lite for å bekjempe klimaendringene. Jeg forstår bekymringen hos unge mennesker, og kjenner på den selv, sa Johansen under presentasjonen på trikken fredag.

Det er uklart hvor mye byrådets ambisiøse klimasatsing vil koste. I dokumentet heter det at de samlende kostnadene vil «avhenge av de samtalene virkemidlene fra stat og kommune» og «avhenge av hvilke tiltak som faktisk iverksettes».

I mai 2018 kom det frem at bare karbonfangstanlegget på Klemetsrud, som altså er avgjørende for å nå målet, vil kunne koste opp mot 15 milliarder kroner. Senere har det kommet nye kostnadsanslag som indikerer at det kan være mulig å gjennomføre prosjektet for 11,8 milliarder kroner.

Mange tiltak mot privatbilisme

Kampen mot privatbilisme står også sentralt, men om det i strategien heter at det ikke er aktuelt å innføre et eksplisitt byomfattende, lokalt forbud mot fossile personbiler i 2030.

Byrådet vil fortsette å bruke virkemidler som:

Redusert veikapasitet for biler.

Mer bompenger eller veiprising.

Mer kompakt byutvikling og fortetting ved knutepunkter og viktige kollektivtraseer

Høyere parkeringsavgifter og færre parkeringsplasser, spesielt ved arbeidsplasser.

Bedre kollektivtilbud med tog, buss og/eller bane.

Storsatsing på gang og sykkel.

Camilla Heiervang

Byrådet ber om at fordelene for elbilister fortsetter frem mot 2030. De lover satsing på ladestasjoner, men skriver at hjemmelading med all sannsynlighet fortsatt vil være den viktigste formen for lading i Oslo fremover.

Hvordan dette skal gjennomføres for alle som bor i høyhus, og hvordan de ulike utgiftene til gjennomføring av planen skal finansieres, har fått mindre plass enn ambisjonene i planen.

Fakta: Her er hovedmålene 1. Oslos klimagassutslipp i 2030 er redusert med 95 prosent sammenlignet med 2009. 2. Oslos natur skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivaretatt og opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon øker mot 2030. 3. Oslos samlede energiforbruk i 2030 er redusert med 10 prosent sammenlignet med 2009. 4. Oslos evne til å tåle klimaendringer er styrket frem mot 2030, og byen utvikles slik at den er rustet for de endringene som forventes frem mot 2100. 5. Oslos bidrag til klimagassutslipp utenfor kommunen er betydelig lavere i 2030 enn i 2020.

Karbonlagring sentralt

Lagring av karbon er et nøkkelpunkt for byrådet.

I rapporten heter det at «Oslo skal forvalte Marka slik at vi tar vare på karbonlagrene i skogen, gir naturen mulighet til å tilpasse seg klimaendringene, og slik at Markas bidrag til å forebygge konsekvenser av klimaendringene bevares».

Det heter også at «Oslo skal bevare og restaurere vassdrag, fjord, parker og friområder».

Byrådet vil si nei til oppdyrking og annen ødeleggelse av myr i Oslo, og vil holde et tett dialog med skogeiere.

Siri Øverland Eriksen

Selvkjørende biler kan slå begge veier

I rapporten vises det til en egen studie gjennomført av COWI for hvordan selvkjørende og bildeling kan virke inn på transport.

COWI mener at selvkjørende biler i privat eie vil være urealistisk, og forutsetter at bildeling vil bli normen hvis selvkjørende teknologi får fotfeste.

Studien viser at det er avgjørende for transportflyten om folk velger å kjøre sammen, uavhengig av om bilene er delt eller ikke. Studien viser at en overgang til delte biler kan gi opp til 93 prosent færre biler i byen, men at selvkjørende biler ikke nødvendigvis bidrar til å løse trafikkproblemene.

I verste fall, selv om alle slutter å eie sin egen bil, så vil biltrafikken dobles hvis folk slutter å kjøre buss og T-bane og heller går over til selvkjørende taxier.