Siden i vår har elsparkesyklister vært et fast innslag i bybildet. Men det er ikke bare over bakken at elsparkesyklistene kan komme brått på.

Natt til søndag opplevde en bilist på vei nordover i Vålerengtunnelen i Oslo marerittet da det brått dukket opp en elsparkesyklist i lav fart foran bilen. Bilisten unngikk kollisjon, men varslet straks ifra til Vegtrafikksentralen, som kontaktet politiet.