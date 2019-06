Fredag inviterte Venstres Hallstein Bjercke inn MDG til borgerlig byrådssamarbeid i Oslo etter valget. Invitasjonen ble umiddelbart skutt ned - både av Eirik Lae Solberg og Lan Marie Berg, henholdsvis Høyres og MDGs toppkandidat.

Berg kvitterte ut invitasjonen med et «takk, men nei takk», mens Solberg fastslo at det er unaturlig for Høyre å samarbeide med MDG.

MDG har i snart fire år sittet i byråd i Oslo med Ap og SV, hvor Lan Marie Berg er byråd for miljø og samferdsel. Rødt er støtteparti og sikrer byrådet flertall for budsjettene.

Den grønne og blå ungdommen i hovedstaden er imidlertid ikke like avvisende til et samarbeid på tvers.

Unge Høyre: Heller MDG enn Frp

Håkon Flydal er leder for Oslo Unge Høyre. Han mener Høyre bør åpne for å samarbeide med MDG.

– Jeg er kritisk til dagens byråd: De har innført eiendomsskatt, rekommunaliserer private sykehjem og er i ferd med å avvikle fritt skolevalg. Det er i hele tatt mange ting byrådet gjør og har gjort i Oslo, som jeg absolutt ikke liker. Men det er veldig ofte ikke MDGs saker. Jeg syns det ville være spennende å se hva MDG og Høyre kunne fått til sammen, sier Flydal.

Venstre håper å kunne friste MDG til et byrådssamarbeid som ikke vil være avhengig av Rødt, Frp og/eller Folkeaksjonen Nei til bompenger (FNB).

Tanken tiltaler også Unge Høyre-lederen i Oslo:

– Ja, jeg tilhører den sentrumsorienterte delen av Høyre. FNB er et fløyparti med «nei til» i partinavnet. Det røper for meg at dette er personer man nok ikke får til de beste løsningene sammen med, sier Flydal.

– Hva med Frp, vil du heller samarbeid med MDG enn Frp?

– Ja, jeg ser i hvert fall at det er lite realistisk å få til et byrådssamarbeid med både Frp og MDG, svarer Flydal, som også viser til at både Frp og Rødt er imot bompenger og Oslopakke 3, altså den omfattende avtalen om utbygging og finansiering av kollektivtrafikk og vei i Oslo og Akershus.

Samtidig er Høyre og MDG for, og også parter i avtalen, påpeker Flydal.

– Så her har MDG og Høyre en enighet om kollektivutbyggingen, som det er mulig å bygge videre på.

Flydal advarer samtidig om at Rødt og SV ligger an til å gjøre gode valg, ifølge målingene. En sterkere venstrefløy vil presse MDG, mener han.

– Rødt og SV ønsker å føre en tydelig sosialistisk politikk for Oslo. Slik jeg oppfatter det, er det viktigere for MDG å få ned klimautslippene, og da kunne de fått til mye sammen med Høyre.

Vil gjøre alt for bekjempe Frp

Rauand Ismail sitter i sentralstyret til Grønn ungdom og er MDGs ungdomskandidat til Oslo-valget. Han har ikke mange lovord å øse over Høyres grønne politikk for hovedstaden – men vil likevel åpne for blågrønt samarbeid under bestemte forhold.

For der MDGs Lan Marie Berg har avvist å skifte side også dersom det blir borgerlig flertall, mener Ismail at MDG må gjøre absolutt alt for å hindre at Frp og FNB får innflytelse over Oslo-politikken. Dersom dagens byråd taper valget, mener Ismail derfor at MDG må skifte side dersom et slikt sideskifte kan blokkere for Frp og FNB.

– Vi må gjøre alt i vår makt for å forhindre at Frp og FNB får innflytelse over byen vår. Det vil være en katastrofe om vi igjen får en by der tusenvis plages av helsefarlig luft og der bilen får de viktigste plassene. Det er en situasjon vi må sette alt inn på å forhindre, også byrådssamarbeid med Høyre – hvis det trengs, sier han.

– Kan ikke takke domatisk nei

Ismail minner om at hele poenget med MDG er å bryte opp blokkene i politikken for å tvinge gjennom grønne gjennomslag.

– Vi kan ikke dogmatisk takke nei til noen som kan gi oss gjennomslag, sier han.

Samtidig legger han til at han er uimponert over Høyres politikk i bystyret.

– Den er alt annet enn grønn. De vil åpne byen for bilene igjen, og bygge nye motorveier inn til byen. Grunne til at vi går til valg på dagens rødgrønne byråd, er jo at vi har fått massive gjennomslag fra Oslo Ap.

– Likevel er det sånn at dersom vi blir så store som målingene kan til, må Ap vise oss hvorfor vi skal fortsette i det rødgrønne byrådet. Hvilke nye tiltak kan de være med på? Og hvis vi blir store nok, må vi snakke om hvem som skal være byrådsleder i denne byen.